Трюдо: Всяка жена в Канада има право на законен и безопасен аборт

К анадският министър-председател Джъстин Трюдо обеща, че ще защитава правото на аборт, след като в САЩ водената от десетилетия битка по въпроса избухна с нова сила тази седмица, предаде Ройтерс.

"Свободният избор на една жена е избор, който трябва да бъде направен само от нея. Всяка жена в Канада има право на законен и безопасен аборт", каза Трюдо в Отава преди среща на парламентаристи от Либералната партия на Канада.

Проекторешение на Върховния съд на САЩ, изтекло в медиите в понеделник, показа, че върховните съдии в своето мнозинство се готвят да отменят постановление от 1973 г., довело до узаконяване на абортите в страната. Вчера съдът потвърди автентичността на изтеклия документ.

"Знаем, че за съжаление, това, което виждаме при нашите южни съседи и дори в дебатите в Консервативната партия на Канада, трябва да гарантираме, че има защити, така че никога да не виждаме хора да отстъпват от това право", заяви Трюдо пред репортери.

