Ще бъдат ли забранени абортите в САЩ?

Ж ени, живеещи в около половината от всички американски щати, скоро може да загубят законното си право на аборт. Това става ясно от изтекъл в медиите документ на Върховния съд.

От проекторешението става ясно, че най-висшата съдебна инстанция

в САЩ може би възнамерява да отмени знаково решение по делото "Роу срещу Уейд" от 1973 г., с което абортът се легализира в цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Документът беше публикуван в понеделник вечерта от Politico.

А съдия Джон Робъртс от Върховния съд на САЩ потвърди автентичността му. Според документа в деветчленния Върховен съд, в който консерваторите имат шестима представители, е налице мнозинство за отменяне на конституционното право на аборт. Съдия Робъртс уточни, че не е взето окончателно решение.

Окончателното решение на съда трябва да излезе в края на юни или началото на юли, според BBC.

Какво ще се случи, ако решението по делото "Роу срещу Уейд" бъде отменено?

Абортът няма да стане веднага незаконен в цялата страна. Вместо това всеки щат ще трябва да реши дали да забрани абортите. Около половината от 50-те американски щати ще го направят до седмици, много от тях - веднага, пишат от BBC.

Но в други щати абортите ще продължат да бъдат законни и то не само за жените в самия щат, но и за тези, които живеят на места, където абортите ще бъдат забранени.

Кои щати ще забранят абортите?

13 са щатите, които имат така наречените "trigger laws" (закони, които са неприложими, но може да постигнат приложимост, ако настъпи ключова промяна в обстоятелствата), които биха довели до незабавна забрана на абортите, ако Върховният съд реши да отмени "Роу срещу Уейд".

Тези щати са Арканзас, Айдахо, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Мисури, Северна Дакота, Южна Дакота, Тенеси, Юта, Тексас, Оклахома и Уайоминг.

Какви реакции последваха след изтичането на информацията?

Веднага след като новината излезе в медиите, пред Върховния съд излязоха протестиращи. Демонстрантите срещу абортите се молеха и празнуваха, но протестиращите в подкрепа на право на избор за аборт скандираха в подкрепа на репродуктивните права, информира Guardian.

В първи публичен коментар на представител на Върховния съд след публикуването на черновата, Робъртс заяви: "Въпреки че описаният във вчерашните съобщения документ е автентичен, той не представлява решение на съда по случая или окончателната позиция на някой от неговите членове".

Вицепрезидентката на САЩ Камала Харис разкритикува проекторешението. "Правата на всички американци са изложени на риск", каза тя, цитирана от Ройтерс.

"Вярвам, че правото на жената да избира е фундаментално", каза президентът Байдън. Той добави, че ако решението по делото "Роу срещу Уейд" от 1973 г. бъде отменено, американските власти ще трябва да защитават избора на жените дали да родят, а на междинните избори за Конгрес през ноември избирателите трябва да гласуват за кандидати, подкрепящи правото на аборт.

Какво мисли американската общественост за решението по делото "Роу срещу Уейд"?

Мнозинството от американците (62%) казаха за Pew Research през 2019 г., че абортът трябва да бъде законен във всички или в повечето случаи. Само 38% казаха, че абортът трябва да бъде забранен във всички или в повечето случаи.

Подобни данни бяха отразени от CBS News през 2021 г., когато хората бяха попитани конкретно относно отмяна на решението по делото "Роу срещу Уейд". В това проучване 62% от запитаните казаха, че искат това решение да бъде запазено и само 38% казаха, че искат да бъде отменено.

Как реагираха някои от известните личности в САЩ?

"Хората трябва да излязат мирно на улиците", написа актрисата Алиса Милано.

"Принудително раждане? Не съвсем. Живях, когато имаше забрана на абортите. Факт е, че няма да има по-малко аборти. Жените ще продължат да правят аборти.... Само дето тези аборти няма да са безопасни. Много жени и момичета ще бъдат осакатени или ще умрат", написа Мия Фароу в пост в Twitter.

Forced birth? Not really. I lived through the abortion ban years. The fact is that there wont be fewer abortions Women will continue to get the abortion they need. Except those abortions wont be safe. Many, many women and girls will be mutilated or die.