"Хаос и провокации": Украинските власти са осуетили опит за преврат в Киев

У краинските власти обявиха днес, че са осуетили опит за преврат в столицата Киев, предаде ДПА.

Група хора е опитала да създаде хаос с "провокации" в Киев вчера по време на тържества по случай Деня на Конституцията (който се отбелязва на 28 юни), съобщиха Службата за сигурност на Украйна и прокуратурата.

Според плановете демонстрация е трябвало да завърши с окупация на парламента и сформирането на "временно правителство", гласи съвместната информация.

Уточнява се, че се разследват четирима мъже, които са задържани. При извършени акции са иззети оръжия и боеприпаси. Разследването се води в град Ивано-Франковск в Западна Украйна.

Отцепена е зона за сигурност около правителствените сгради в украинската столица Киев, където са въведени ограничения за достъпа и за правото на демонстрации.

