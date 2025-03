"Хамас": Приемаме арабския план за управление на Газа

Д вижението „Хамас” е съгласно с подкрепения от арабските държави план за управлението на ивицата Газа по време на преходния период и е готово за изпълнение на втората фаза от споразумението за примирие, обяви в изявление палестинската радикална организация, цитирана от в. „Ал Ахрам”.

В позицията се посочва, че движението е съгласно с предложения от Египет план за възстановяване на анклава, приет на извънредната среща на върха на страните от Арабската лига на 4 март в Кайро, “докато се постигне палестинско помирение и се проведат общи избори на всички нива.”

Египетското предложение предвижда създаването на административен комитет, който да управлява Газа за шестмесечен преходен период. Той ще се състои от независими технократи и безпартийни фигури и ще функционира под шапката на палестинското правителство. Главната цел е да се даде възможност на Палестинската автономия да се завърне в ивицата и да улесни управлението й по време на прехода.

Делегация на „Хамас” пристигна в Кайро в петък за обсъждане на прилагането на споразумението за примирие с Израел и преминаването към втората му фаза, съобщи египетската Държавна информационна служба.

В събота медийният съветник на политическото бюро на палестинското движение Тахер Ан Ноно каза пред телевизия „Ал Кахера нюз”, че е необходимо национално единство и призова за сформиране на консенсусно правителство, включващо независими палестински представители, което да контролира управлението на Газа и Западния бряг. Той изтъкна ангажимента на „Хамас” към обединени палестински институции, които да предшестват провеждането на общи избори.

