"Хамас" е съгласна на примирие според източници, Уиткоф отрича

П алестинската ислямистка групировка "Хамас" е приела сделката за прекратяване на огъня в Газа, предложена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, според палестински източници, цитирани от ДПА и Ройтерс, но агенциите отбелязват, че самият Уиткоф твърди обратното.

* Видеото е архивно!

Предложението предвижда двумесечно прекратяване на огъня, освобождаване на 10 израелски заложници (на 2 групи) и влизане на 1000 камиона с помощи в Газа. Освен това, според предоставената информация, САЩ трябва гарантират започването на всеобхватни преговори за постоянно прекратяване на огъня.

White House envoy Steve Witkoff denies Hamas' claim of accepting ceasefire and hostage deal — Axios



Witkoff says only Israel has agreed so far, while Hamas has not



'That deal is on the table. Hamas should take it'



RT pic.twitter.com/mdn1wxO56g