Хакерска атака доведе до хаос и задръстване в Москва

Х акери предизвикаха задръстване в Москва, като изпратиха стотици таксита на адрес в руската столица, съобщава БГНЕС.

Хакерите са атакували руско приложение за таксита, предизвиквайки огромни задръствания в центъра на града.

"Яндекс такси", руско приложение, подобно на "Юбер", което позволява на потребителите да поръчват такси, е станало обект на хакерска атака сутринта. По-късно компанията потвърди инцидента.

Със своите осем ленти булевардът "Кутузовски проспект" рядко е задръстен. Въпреки това шофьорите са прекарали около 40 минути в задръстване днес.

Компанията за таксита обяви, че нейният отдел за сигурност "незабавно е прекратил опитите за фалшиво" поръчване на коли. Това обаче не е било достатъчно, за да се спре задръстването.

"Въпросът за компенсациите ще бъде решен в близко бъдеще", посочиха от компанията и добавиха, че вече са отстранили уязвимостта в софтуера, която е позволила пробива.

Никой не е поел отговорност за хакерската атака, но освен на фронта войната между Русия и Украйна се води и в интернет.

В дните, предшестващи войната, Михайло Федоров – украински министър на цифровите технологии и дясна ръка на президента Володимир Зеленски в областта на технологиите - призова доброволци да създадат "ИТ армия" от хакери и да помогнат в борбата срещу Русия.

Оттогава десетки руски уебсайтове, медии и институции бяха атакувани от хакери.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis. pic.twitter.com/EEVWXRoEKO