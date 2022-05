Google: Нов уебсайт, с изтекли имейли около Brexit, е свързан с руски хакери

Н ов уебсайт, публикувал изтекли имейли на видни привърженици на Брекзита, е свързан с руски хакери. Това заявяват експерт по киберсигурността на Google и бивш шеф на британското разузнаване МИ6, цитирани от "Ройтерс" (Reuters).

