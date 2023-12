Хакери оставиха цял Иран без бензиностанции

Х акерска група, която Иран обвинява във връзки с Израел, обяви, че е извършила кибератаки, които са прекъснали работата на бензиностанции в цял Иран, съобщи иранската държавна телевизия и израелски местни медии, цитирани от Ройтерс.

Иранският министър на петрола Джавад Оуджи каза пред иранската държавна телевизия, че е било нарушено функционирането на близо 70 процента от бензиностанциите в Иран и че възможната причина е външна намеса.

Иранската държавна телевизия съобщи, че хакерската група "Предатъри спероу" е поела отговорност за атаката. Израелски местни медии също потвърдиха тази информация.

