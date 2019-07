Л идерът на консервативната опозиция Кириакос Мицотакис е на път да спечели предсрочните избори в Гърция, първите откакто нацията излезе от три последователни международни спасителни операции, показват резултатите от екзит пола.

Според тях, "Нова демокрация" ще спечели между 38% и 42%, докато лявата СИРИЗА, на власт от 2015 г., се очаква да набере между 26,5% и 30,5%, съобщава "Катимерини".

Управляващата партия СИРИЗА на премиера Алексис Ципрас призна официално поражението си

на парламентарните избори днес, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирайки източници в кабинета.

"Ако резултатите от изходното проучване бъдат потвърдени, Нова демокрация има ясен приоритет. Ние уважаваме избора на хората, което е квинтесенцията на демокрацията, както винаги са правили преди.", каза източникът.

В същото време, според него, СИРИЗА е получила голям брой гласове в изключително трудни условия, което показва, че партията остава говорител на левите, прогресивни и демократични идеи.

"СИРИЗА, след 4,5-годишно управление, остави богат резерв, страна с регулиран публичен дълг, свободен от меморандуми с кредитори и от Международния валутен фонд, с надеждна държавна хазна, намалена безработица, силна система за социална защита, и икономика, нарастваща девет тримесечия подред" заяви представителят на партията, цитиран от РИА Новости.

"Ще защитаваме тези позитиви от позицията на водеща опозиционна партия, ролята на която се определя от народа", каза източникът.

Източници в "Нова демокрация", нарекоха резултатите "историческа победа", постигната благодарение лично на партийния лидер Кириакос Мицотакис.

"От днес нашата родина се влиза в нова, по-оптимистична ера," цитира телевизионният канал ЕРТ представител на партията.

Какво още показват резултатите досега

Според екзит пола, който се проведе от името на всички гръцки радио - и телевизионни оператори, включително държавната ЕРТ - алиансът на лявоцентристкото "Движение за промяна" (КИНАЛ) ще получи между 6 и 8%, пред "Комунистическата партия" (КП) , която се очаква да спечели между 5 и 7%.

Неофашистката "Златна зора" печели между 2,8 и 4,8% от гласовете, докато МЕРА25, партията срещу строгите ограничения, основана от бившия финансов министър Янис Варуфакис, ще спечели между 3% и 5%.

Популисткото националистическо "Гръцко решение" ще спечели между 2,5% и 4,5%, докато центристите и другите партии се очаква да не достигнат 3-процентния праг за влизане в парламента, показват предварителните резултати.

Според оценките, броя на местата в 300-местната камара ще се разпределят: Нова демокрация - между 155 и 167, СИРИЗА - 77-82, КИНАЛ - 19-22, КП - 16-19, МЕРА25 - между 8 и 14 места, докато при Златна зора и Гръцко решение варират от нула до 13 места.

Окончателният екзит пол се очаква в 20:00 ч., а официална прогноза от МВР се очаква в 21:00 ч. местно време.

Гърците се насочиха към избирателните секции днес,

за да изберат първото си правителство след спасителната програма и 19-тото след възстановяването на демокрацията през 1974 година.

Предсрочните избори бяха обявени от премиера Алексис Ципрас, след като неговата партия СИРИЗА претърпя значително поражение на европейските и местните избори, проведени в страната миналия месец. Тази неделя гърците може да сложат край на лявото правителство на премиера Ципрас.

Проучванията на общественото мнение, публикувани в навечерието на гласуването, показват ясна победа за основната опозиционна партия Нова демокрация и нейния лидер Кириакос Мицотакис.

A center-right party is poised to win Sunday’s general elections in Greece, but even its pro-business leader will have hard time revitalizing economy https://t.co/rpM4R9176H — The Wall Street Journal (@WSJ) 7 юли 2019 г.

Последният път, когато избори са провеждани в средата на лятото,

е на 19 август 1928 г., а гърците също гласуваха да изберат свои депутати през 1910 г. (21 август) и през 1875 г. (18 юли).

За всичките 300 места в гръцкия парламент ще се борят 20 партии и коалиции, участващи в изборите.

Министерството на вътрешните работи заяви, че 21 478 избирателни секции са отворени в 7:00 часа сутринта и ще затворят в 19:00 часа.

Това ще бъдат първите национални избори и общо трети, откакто възрастта за гласуване беше намалена на 17, а броят на парламентарните избирателни райони беше увеличен от 56 на 59.

Право на глас ще упражнят 9 903 864 гласоподаватели, от които 519 227 са на възраст от 17 до 21 години.

Гръцките граждани, които живеят в чужбина, не могат да гласуват на парламентарните избори от своята страна на пребиваване.

Пет неща, които трябва да знаем за това гласуване – третото поред в Гърция след европейските и местните избори.

Много е вероятно гърците да се въздържат от гласуване

Това са третите поред избори в рамките на няколко месеца, така че едва ли се очаква рекорд по отношение на избирателната активност. Освен това 7 юли е точно в разгара на натоварения туристически сезон.

Официално в Гърция гласуването е задължително. Неупражняването на вот теоретично е наказуемо по закон, но на практика наказания не се прилагат.

През май по-малко от 59% от регистрираните гласоподаватели гласуваха за Европейския парламент и първия кръг от местни и регионални избори. Седмица по-късно участието падна под 42% за втория тур на местните избори.

Ще бъде ли сформирано стабилно правителство?

Споменът за политическата нестабилност в Гърция в разгара на икономическата криза все още е ярък. През 2011 г. правителството се разпадна и няколко месеца по-късно трябваше да се проведат предсрочни избори, вследствие на които бе сформирано коалиционно правителство.

Съгласно действащото законодателство, спечелилата партия получава бонус от 50 места в 300-местния парламента, което, по принцип, е достатъчно за сформиране на мнозинство.

Ако, обаче, в парламента влязат повече от 6 партии, каквато възможност съществува реално, победителят може да получи мнозинство от едва няколко депутатски места.

Най-сериозният фаворит за изборна победа е консервативната „Нова демокрация“ след изборната си победа в местните избори и повече спечелени гласове на изборите за Европейски парламент.

В такъв случай консерваторите може да управляват самостоятелно или съвместно със социалистите от партия КИНАЛ (бивша ПАСОК), повтаряйки коалицията от 2012 г.

Polls suggest a stinging defeat for Prime Minister Alexis Tsipras of Greece in the snap elections he called after his drubbing in May’s elections for the European Parliament https://t.co/smQBV4YsUS — The New York Times (@nytimes) 5 юли 2019 г.

Ако изборите на 7 юли не доведат до сформиране на правителство, новият избирателен закон няма да предостави бонуса от 50 депутатски места, което ще наложи сформирането на коалиции.

За да влязат в парламента, партиите трябва да спечелят 3 % от вота на избиратели.

Вотът на комунистите – добре или зле?

Комунистическата партия на Гърция /ГКП/, която навърши 100 години, има някои от най-верните привърженици в страната.

Партията получи 302 000 гласа на изборите за Европарламент, като почти толкова бяха гласовете и на парламентарните избори преди четири години.

Привържениците на ГКП осигуриха преизбирането на кмета на Патра – третия по големина град в Гърция.

Разместване на пластове в крайнодясното политическо пространство

След близо десет години третата по популярност партия в Гърция неонацистката „Златна зора” претърпя сериозни загуби при последните две изборни кампании, при което изгуби половината от електоралната си подкрепа.

Тежка загуба претърпя и новосформираната националистическа проруска партия „Решения за Гърция”, основана от журналиста Кириакос Велопулос.

На евроизборите партията спечели 4,18% от гласовете и място в Европейския парламент.

Бившият десен депутат спечели симпатизанти в северната част на страната, възползвайки се от недоволството срещу споразумението между Алексис Ципрас и Зоран Заев за промяната на името на Македония.

Велопулос не крие желанието си да привлече избирателите на „Златна зора“. Двете партии заедно събират около 9% от гласовете на гръцките граждани.

Мракът на кризата

Гърция се стреми да се възстанови от дългогодишната дългова криза и шестгодишната рецесия, в която беше изпаднала. Миналата година страната излезе от третия спасителен план, но с държавен дълг от над 180%. Икономиката на Гърция остава под строгия надзор на кредиторите от ЕС и МВФ.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.