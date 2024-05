Най-богатата жена в Австралия иска да свали грозния си портрет от изложба

Н ай-богатата жена в Австралия е поискала портретът ѝ да бъде свален от изложба.

В момента портретът е изложен в Националната галерия на Австралия заедно с колекция от други творби на награждавания художник Винсент Намаджира.

С двойна брадичка, тя представя минната милиардерка Джина Райнхарт в нелицеприятна според някои светлина.

В отговор на съобщенията Намаджира заяви, че "рисува света, както го вижда".

Райнхарт не е коментирала публично картината, съобщават австралийските медии.

Говорител на Националната галерия обаче заяви, че тя "приветства диалога с обществеността относно нашата колекция и експозиции", според австралийската телевизия ABC News, цитирана от Sky News.

Творбата е представена заедно с портрети на други важни личности като крал Чарлз, кралица Елизабет II и бившия австралийски министър-председател Джулия Гилард като част от изложба, озаглавена "Австралия в цветове".

