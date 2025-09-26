Свят

САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания NIS от 1 октомври

Белград очаква трудна зима, предупреди президентът Александър Вучич

26 септември 2025, 12:26
САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания NIS от 1 октомври
Източник: AP/БТА

САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания NIS от 1 октомври, съобщи президентът Александър Вучич, предаде РТС.

Вучич, който се намира в Ню Йорк за участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН,  заяви че САЩ са отложили санкциите срещу NIS само с още четири дни и съответно те влизат в сила в първия ден на идния месец. 

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Шестото поредно отлагане на американските санкции изтича на 27 септември.

NIS беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

"Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия NIS, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания "Интелиджънс“ (Intelligence), стана ясно преди дни според  данни на Белградската фондова борса.

"Ще платим висока цена, защото руснаците са мажоритарен собственик на NIS. Така че - за да бъдем абсолютно ясни и за да стане абсолютно ясно на всички наши граждани – ние бяхме изключително коректни към нашите руски и американски партньори", заяви сръбският президент.

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Той посочи, че резервите ще са налице в следващия период, но че ще има проблем с изплащането на заплатите на служителите на NIS, както и с всички други транзакции, тъй като никоя банка няма да иска да сътрудничи с компания, която е под санкции на САЩ.

"Нека почакаме, може би до 1 октомври ще се случи чудо. Предстои ни трудно време и тежка зима. Ще направим всичко възможно гражданите да имат топла зима в домовете си и да не се тревожат за горивото за автомобилите си, включително тези, които шофират камиони. А всичко останало ще бъде много, много по-трудно", подчерта Вучич.

Той отбеляза, че Сърбия работи по намирането на решение след въвеждането на санкциите, но че има много слаб интерес от страна на определени страни към проблемите, пред които е изправена страната.

Държавният глава обяви, че в момента не вижда решение на този проблем, и призова всички в Сърбия да посочат такова, ако го видят. 

"Какво да правя - да заплашвам руснаците, американците? Ние сме малки, няма смисъл, а аз трябва да осигурявам петрол за хората“, подчерта Вучич.

Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева    
