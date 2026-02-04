Любопитно

Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин

Тази година надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди

4 февруари 2026, 10:01
Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин
З имните олимпийски игри в Милано/Кортина наближават с пълна сила и вече остават броени дни до откриващата церемония. Надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди, а Игрите сами по себе си през годините претърпяват много промени – в различни градове и с различни олимпийци.

Ето и няколко любопитни факта за Зимните олимпийски игри:

  • 1. Дебют в Шамони

Първите Зимни олимпийски игри в историята се провеждат в Шамони, Франция през далечната 1924 година. 260 атлети се включват в девет дисциплини.

  • 2. Първите Зимни паралимпийски игри

Дебютът на Зимната паралимпиада е в Йорнскьолдсвик, Швеция през 1976 година. 196 спортисти учатват в две дисциплини.

  • 3. Рекорден брой участници

Рекордът за най-голям брой зимни олимпийци в един форум беше поставен на предишните Игри в китайската столица Пекин през 2022. Цели 2834 атлети взеха участие в 14 различни дисциплини. Зимната олимпиада в Нагано през 1998 година беше с 571 спортисти в пет дисциплини.

  • 4. Норвегия начело по медали

Страната с най-много медали на Зимни игри е Норвегия. Скандинавците са начело в класацията с 405 отличия, 148 от които златни. Те са в тройката по спечелени медали впечатляващите 20 пъти в историята на Олимпийските и Паралимпийските игри.

  • 5. Игрите в Сапоро през 1972 година

Зимните олимпийски игри в Сапоро, Япония ще останат завинаги в историята като първите, провели се на територията на Азия.

  • 6. САЩ държи първото място по домакинства

Една от най-успешните страни в историята на Зимните игри – САЩ, е и рекордьор по домакинства на форума. Страната е приемала събитието четири пъти – Лейк Пласид (1932 и 1980), Скуо Вали (сега Палисейдс Тахо) през 1960 и Солт Лейк Сити (2002).

  • 7. Зимните игри вървят ръка за ръка с Летните до 1992

Зимната олимпиада се провежда в същата година с Лятната до 1992 година. Впоследствие се взима решение зимният форум да се състои отново през 1994, за да се влезе в подходящ четиригодишен цикъл и да няма засечки с Летните олимпийски игри (разделени през две години).

  • 8. Пекин – домакин на Летни и на Зимни игри

На предишната Зимна олимпиада в Пекин, Китай столицата влезе в историята, превръщайки се в първия град, който приема както Летни игри (2008), така и Зимни. В добавка, зимната надпревара беше и първата на територията на Китай.

  • 9. Марит Бьорген – най-титулуваната зимна олимпийка

Норвежката легенда в ски бягането при жените Марит Бьорген до днес е най-успешната спортистка на Зимни олимпийски игри с изумителните 15 медала – 8 златни, 4 сребърни и 3 бронзови. Един повече от сънародника й в биатлона Оле Ейнар Бьорндален и два пред Иреен Вюст от Нидерландия (бързо пързаляне с кънки).

  • 10. Олимпиадата в Сочи – най-скъпата в историята

Зимните игри в Сочи, Русия през 2014 година ще бъдат запомнени с много неща, като едно от тях е, че се превърнаха в най-скъпите в историята на форума, като са считани за най-скъпите и в цялата история на Игрите, включително и Летните. Похарчени са умопомрачителните 50-60 млрд. долара, като първоначално замисленият бюджет възлизал на едва около 12 млрд. долара.

За сравнение, на Лятната олимпиада в Пекин през 2008 разходите били около 40 млрд. долара. Огромните разходи в Сочи били обусловени от широкомащабното развитие на инфраструктурата в субтропичен регион, значителните разходи за осигуряване на безопасност и корупцията.

Източник: БГНЕС    
