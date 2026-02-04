Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин

З имните олимпийски игри в Милано/Кортина наближават с пълна сила и вече остават броени дни до откриващата церемония. Надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди, а Игрите сами по себе си през годините претърпяват много промени – в различни градове и с различни олимпийци.

Ето и няколко любопитни факта за Зимните олимпийски игри:

1. Дебют в Шамони

Първите Зимни олимпийски игри в историята се провеждат в Шамони, Франция през далечната 1924 година. 260 атлети се включват в девет дисциплини.

102 years ago today, the first Winter Olympics opened in Chamonix. pic.twitter.com/nsn2SsFHEm — Pop Tingz (@PopTingz) February 3, 2026

2. Първите Зимни паралимпийски игри

Дебютът на Зимната паралимпиада е в Йорнскьолдсвик, Швеция през 1976 година. 196 спортисти учатват в две дисциплини.

3. Рекорден брой участници

Рекордът за най-голям брой зимни олимпийци в един форум беше поставен на предишните Игри в китайската столица Пекин през 2022. Цели 2834 атлети взеха участие в 14 различни дисциплини. Зимната олимпиада в Нагано през 1998 година беше с 571 спортисти в пет дисциплини.

4. Норвегия начело по медали

Страната с най-много медали на Зимни игри е Норвегия. Скандинавците са начело в класацията с 405 отличия, 148 от които златни. Те са в тройката по спечелени медали впечатляващите 20 пъти в историята на Олимпийските и Паралимпийските игри.

5. Игрите в Сапоро през 1972 година

Зимните олимпийски игри в Сапоро, Япония ще останат завинаги в историята като първите, провели се на територията на Азия.

🇯🇵 3 февраля 1972 года состоялось открытие зимних Олимпийских игр в Саппоро!



Японский город стал первой столицей зимней Олимпиады за пределами США и стран Западной Европы.#Olympics pic.twitter.com/Duh5j9mYkR — Олимпийские игры (@Olympia_da) February 3, 2026

6. САЩ държи първото място по домакинства

Една от най-успешните страни в историята на Зимните игри – САЩ, е и рекордьор по домакинства на форума. Страната е приемала събитието четири пъти – Лейк Пласид (1932 и 1980), Скуо Вали (сега Палисейдс Тахо) през 1960 и Солт Лейк Сити (2002).

7. Зимните игри вървят ръка за ръка с Летните до 1992

Зимната олимпиада се провежда в същата година с Лятната до 1992 година. Впоследствие се взима решение зимният форум да се състои отново през 1994, за да се влезе в подходящ четиригодишен цикъл и да няма засечки с Летните олимпийски игри (разделени през две години).

8. Пекин – домакин на Летни и на Зимни игри

На предишната Зимна олимпиада в Пекин, Китай столицата влезе в историята, превръщайки се в първия град, който приема както Летни игри (2008), така и Зимни. В добавка, зимната надпревара беше и първата на територията на Китай.

From the Bird’s Nest to the Ice Ribbon, Beijing is the world’s only city to have hosted both Summer and Winter Olympics.



Step into the Olympic Central Area and feel the flame still burning. #BeijingLegacy pic.twitter.com/arM4CpchEG — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) January 17, 2026

9. Марит Бьорген – най-титулуваната зимна олимпийка

Норвежката легенда в ски бягането при жените Марит Бьорген до днес е най-успешната спортистка на Зимни олимпийски игри с изумителните 15 медала – 8 златни, 4 сребърни и 3 бронзови. Един повече от сънародника й в биатлона Оле Ейнар Бьорндален и два пред Иреен Вюст от Нидерландия (бързо пързаляне с кънки).

Marit Bjørgen, du har vært en inspirator og et forbilde.

Du har fått oss til å hoppe av glede og skrike i spenning.

Du har vært en enestående lagspiller og levert eventyrlige enkeltprestasjoner.



Og oppi alt sammen, du har vært et menneske fullt og helt.



Takk! pic.twitter.com/QtffkekWBp — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2018

10. Олимпиадата в Сочи – най-скъпата в историята

Зимните игри в Сочи, Русия през 2014 година ще бъдат запомнени с много неща, като едно от тях е, че се превърнаха в най-скъпите в историята на форума, като са считани за най-скъпите и в цялата история на Игрите, включително и Летните. Похарчени са умопомрачителните 50-60 млрд. долара, като първоначално замисленият бюджет възлизал на едва около 12 млрд. долара.

За сравнение, на Лятната олимпиада в Пекин през 2008 разходите били около 40 млрд. долара. Огромните разходи в Сочи били обусловени от широкомащабното развитие на инфраструктурата в субтропичен регион, значителните разходи за осигуряване на безопасност и корупцията.