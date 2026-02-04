Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Свят

4 февруари 2026, 10:33
Източник: iStock

Т ом Фелтън е най-известен с ролята си в поредицата за "Хари Потър", но сега актьорът се появява и в някои китайски домове. Сайтове за електронна търговия продават популярни празнични декорации с неговото лице по повод предстоящия китайски празник - Лунната  Нова година, предаде ВВС

Неговата внезапна популярност се дължи на китайския превод на името му Малфой, Ma-er-fu. Той съдържа думите за кон и късмет, което е особено благоприятно за предстоящата Година на Коня.

"Хари Потър" е изключително популярен в Китай, като са продадени стотици милиони книги. Повторно пускане на първия филм от поредицата през 2020 г. донесе над 90 милиона юана (13,6 милиона долара; 9,4 милиона паунда) за три дни.

В навечерието на Лунната Нова година този месец, китайските домакинства обикновено украсяват вратите си с куплети – набор от благоприятни писания, предвещаващи здраве и просперитет през новата година.

Други украсяват домовете си с фузи – червени хартиени квадрати, напечатани с китайската дума за просперитет.

Фузи често се слагат обърнати надолу, за да символизират пристигането на късмета в домакинството, тъй като китайската дума за „обърнат надолу“ има същото произношение като думата за „пристигане“.

В китайските социални медии снимки показват как някои потребители залепват куплети или обърнати наопаки снимки на характерната усмивка на Малфой.

Търговци на сайта за електронна търговия Taobao също се възползват от тенденцията, предлагайки стикери и магнити с героя от "Хари Потър".

Други започнаха да споделят снимки на героя с надпис: „Споделете това изображение за късмет“.

„[Това е] ориенталска нова година с магически елементи“, коментира един потребител в социалната медийна платформа Weibo.

„Феликс Фелицис!“, гласи един коментар, препратка към отвара от поредицата, която прави пиещия късметлия за определен период от време.

Новогодишната украса на тема Малфой за Лунната Нова година дори привлече вниманието на актьора Фелтън, който сподели история в Instagram за това как неговият герой е станал „символ на Китайската Нова година в Китай“.

Неговото признание предизвика още по-голямо вълнение в китайските социални медии, като много фенове го похвалиха с хаштаг „Самият Малфой е 100% забавен“.

Магьосническият франчайз се радва на пламенна и огромна фенбаза в Китай – и Warner Bros Discovery обяви планове да отвори най-големия студиен тур „Making Of Harry Potter“ в Шанхай през 2027 г.

Източник: BBC    
Драко Малфой Лунна Нова година Китай Хари Потър Късмет Том Фелтон Китайски новогодишни украси Година на Коня Електронна търговия Социални медии
Обратно в сайта X

