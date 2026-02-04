Ниагарският водопад замръзна

Х иляди туристи се стичат да разгледат частично замръзналите Ниагарски водопади, въпреки мразовитите температури, като посетителите хвалят зимния спектакъл като поразителна гледка. Ледените образувания на водопадите, замръзналите дървета и частично замръзналата вода завладяват зрителите, включително местни жители и международни посетители, предаде Reuters.

Niagara Falls, frozen mid-flow.⁰Proof that even the most powerful things in the world are allowed to pause… without losing who they are ❤️



Life lesson: you don’t stop being a waterfall just because you’re temporarily iced 😉



Happy Sunday



📷: Pic and Video taken today pic.twitter.com/l5jL4z75Me — Yogi (@abhiyogi) February 1, 2026

Ниагарският водопад, разположен на границата между Съединените щати и Канада е формиран преди около 12 000 години от отстъпващи ледници по време на последния ледников период. Три отделни водопада – Подковата (Horseshoe Falls), Американският водопад (American Falls) и Воалът на булката (Bridal Veil Falls) – образуват този величествен природен комплекс.

Frozen Niagara Falls draws captivated tourists https://t.co/a0CreXSTeE 📷 Carlos Osorio pic.twitter.com/dSXthWcQFT — Reuters Pictures (@reuterspictures) February 1, 2026

Векове наред е бил свещено място за местните индиански племена, а европейците го "откриват" през 17-ти век,. Оттогава е не само туристическа атракция, но и огромен източник на хидроенергия.

Braving the cold to witness one of Canada's most iconic natural wonders, tourists gathered to view the partially frozen Niagara Falls pic.twitter.com/llbHTaf4tu — Reuters (@Reuters) February 2, 2026

Как "замръзва" Ниагара?

Ниагарският водопад никога не замръзва напълно. Огромният обем вода, който тече през него – милиони литри в секунда – поддържа водата в постоянно движение и с температура, която възпрепятства пълното замръзване. Това, което туристите виждат и което създава поразителните гледки, е замръзването на водните пръски и мъгла върху скалите, дърветата и околните конструкции. Студените ветрове и ниските температури превръщат тези водни капчици в дебели слоеве лед, които обгръщат водопада и създават сюрреалистичен зимен пейзаж. Части от по-спокойните зони на река Ниагара над водопада също могат да замръзнат, образувайки ледени блокове, които понякога се спускат по течението.

Aerial view of Niagara Falls after a historic snowfall. The landscape looks like a winter wonderland.



pic.twitter.com/tge0NMuTEz — Science girl (@sciencegirl) February 2, 2026

Единственият път в записаната история, когато водопадът е спрял да тече (или поне потокът е бил драстично намален), е през март 1848 г. Тогава огромен леден блок от езерото Ери е задръстил реката при изхода, което е довело до спиране на водата за около 30 часа. Звукът на спиращия водопад е бил шокиращ за местните жители. Също така, през 1969 г. Американският водопад е бил целенасочено отклонен за няколко месеца, за да се проучи ерозията на скалите отдолу.