Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

П ешеходец на 14 години е пострадал вчера при пътнотранспортно произшествие в Дупница, съобщиха от полицията. Водач на лек автомобил, движещ се по ул. „Орлинска“ в града, е отнел предимството на момчето, което е пресичало по пешеходна пътека, и го е блъснал.

Шофьор блъсна дете в Дупница и избяга

Пострадалото дете е настанено за лечение в болницата в Дупница със счупен гръден прешлен.

Пробите на водача, 60-годишен мъж от с. Джерман, за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, а прокуратурата е уведомена, допълниха от полицията.

Оттам уточниха пред БТА, че водачът е спрял след инцидента и е оказал помощ на пострадалото дете.