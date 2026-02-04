България

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

4 февруари 2026, 11:10
Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница
Източник: БТА

П ешеходец на 14 години е пострадал вчера при пътнотранспортно произшествие в Дупница, съобщиха от полицията. Водач на лек автомобил, движещ се по ул. „Орлинска“ в града, е отнел предимството на момчето, което е пресичало по пешеходна пътека, и го е блъснал.

Шофьор блъсна дете в Дупница и избяга

Пострадалото дете е настанено за лечение в болницата в Дупница със счупен гръден прешлен.

Пробите на водача, 60-годишен мъж от с. Джерман, за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, а прокуратурата е уведомена, допълниха от полицията.

Оттам уточниха пред БТА, че водачът е спрял след инцидента и е оказал помощ на пострадалото дете.

Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова    
Последвайте ни

"ДПС-Ново начало" при президента Йотова: Служебният премиер не бива да е приближен до някоя партия

„Хюстън, имаме проблем“: НАСА отложи мисията до Луната

„Хюстън, имаме проблем“: НАСА отложи мисията до Луната

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Ниагарският водопад замръзна

Ниагарският водопад замръзна

Всеки пети взима ниска заплата

Всеки пети взима ниска заплата

pariteni.bg
6 котешки филма, които трябва да гледате

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Свят Преди 32 минути

На девети февруари е планирано заседание на най-високо ниво - в Анкара трябва да се събере Върховният съвет за сътрудничество между Гърция и Турция

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

България Преди 38 минути

Проф. Желязко Арабаджиев заяви, че страната ни е трета в ЕС по достъп до иновативни терапии, но пациентите идват твърде късно

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Свят Преди 1 час

"Хари Потър" е изключително популярен в Китай, като са продадени стотици милиони книги, а повторно пускане на първия филм от поредицата през 2020 г. донесе над 13,6 милиона долар за три дни

,

Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

Свят Преди 1 час

След поредните рекорди от миналата седмица цените на златото и среброто претърпяха рязък спад

<p>Графика на &quot;Евробарометър&quot; показва как са настроени българите за бъдещето</p>

"Евробарометър": Повечето българи са настроени оптимистично за бъдещето

България Преди 1 час

За бъдещето на ЕС са оптимисти 53 на сто от българските участници в допитването и 57 на сто от останалите европейци

<p>&quot;Европа е нашият най-мощен щит&quot;</p>

"Европа е нашият най-мощен щит": Гражданите на ЕС дълбоко загрижени за сигурността, призовават за единство

Свят Преди 1 час

На фона на многобройните предизвикателства гражданите изразяват желание Европейският съюз да бъде укрепен

,

Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин

Любопитно Преди 1 час

Тази година надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди

<p>Бившият принц Андрю&nbsp;напусна дома си в Уиндзор</p>

Андрю Маунтбатън-Уиндзор напусна дома си в Уиндзор

Свят Преди 1 час

Бъкингамският дворец обяви още през октомври, че Маунтбатън-Уиндзор ще напусне Роял Лодж, като решението съвпадна с официалното отнемане на титлата му принц

Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

България Преди 1 час

"При стоките цените в България и Виена вече често са изравнени, което е плашещо”, коментира Атанас Пеканов

<p>Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI</p>

Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI: Инвестицията сякаш се изпари

Технологии Преди 1 час

Миналата година двете компании обявиха партньорство за 100 млрд. долара, но от тогава не са направили нищо по реализацията му, което вече започва да се отразява и в доверието на пазара към AI прехода като цяло

"Стоманеният таралеж": Kак Украйна планира да се защитава след войната

"Стоманеният таралеж": Kак Украйна планира да се защитава след войната

Свят Преди 1 час

План "Б" на Украйна е да може да се защитава сама, ако съюзническите гаранции за сигурност се окажат безполезни

"Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава

"Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава

Свят Преди 1 час

Това заключение се съдържа в годишния доклад на неправителствената организация, базирана в Ню Йорк

Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

Свят Преди 2 часа

Преговорите, които трябва да се проведат на 4 и 5 февруари, бяха отложени от миналия уикенд поради това, което Кремъл нарече проблеми с графика между трите страни

Обвиниха бившия съпруг на Джил Байдън в убийството на съпругата си

Обвиниха бившия съпруг на Джил Байдън в убийството на съпругата си

Свят Преди 2 часа

Стивънсън е бил изправен пред съда и в момента е задържан под гаранция в размер на 500 000 долара

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

България Преди 2 часа

Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете

Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия

Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия

Свят Преди 2 часа

50-годишният Павел К., жител на град Хрубешув, е обвинен в шпионаж

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Виктория Зайкова от Hell's Kitchen отваря ресторант

Edna.bg

След 13 години брак: братът на принцеса Даяна официално сложи край и на третия си брак

Edna.bg

Илия Груев разцъфтя в Лийдс: Мачът с Ман Сити беше повратна точка

Gong.bg

Дешан защити Мбапе: Не очаквайте от него да тича по 11 километра на мач

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” при президента: Служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата

Nova.bg

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Nova.bg