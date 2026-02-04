Свят

"Европа е нашият най-мощен щит": Гражданите на ЕС дълбоко загрижени за сигурността, призовават за единство

На фона на многобройните предизвикателства гражданите изразяват желание Европейският съюз да бъде укрепен

4 февруари 2026, 10:02
"Европа е нашият най-мощен щит": Гражданите на ЕС дълбоко загрижени за сигурността, призовават за единство
Източник: iStock/Getty Images

В ъв времена на засилено геополитическо напрежение гражданите са все по-обезпокоени за бъдещето си и искат ЕС да действа единно и решително. 

Резултатите от последното проучване на "Евробарометър" на Европейския парламент, публикувано в сряда, показват, че глобалните събития пораждат чувство на безпокойство у гражданите на ЕС. Настоящата сложна геополитическа обстановка оказва голямо влияние върху възприятията на европейците, като мнозинството (52%) заявяват, че са песимисти за бъдещето на света, 39% – че са песимисти за бъдещето на ЕС, а 41% – че са песимисти за бъдещето на своята държава. Перспективите са по-положителни на индивидуално равнище, като над три четвърти от европейците (76%) са оптимисти за собственото си бъдеще и това на семейството си.

Предизвикателствата наистина са много – това потвърждават и изводите от проучването. Притесненията, свързани със сигурността и безопасността, са големи във всички проучвани теми, като челно място в списъка заемат: конфликти в близост до ЕС (72%), тероризъм (67%), кибератаки от държави извън ЕС (66%), природни бедствия вследствие на изменението на климата (66%) и неконтролирани миграционни потоци (65%). Успоредно с това рисковете, свързани с комуникациите, като дезинформацията (69%), речта на омразата онлайн и офлайн (68%), фалшивото съдържание, генерирано от изкуствения интелект (68%), недостатъчната защита на данните (68%) и заплахите за свободата на изразяване (67%), също са широко разпространени причини за безпокойство.

  1. Мнозинството от европейските граждани са загрижени за сигурността и безопасността във връзка с активни конфликти (72%), тероризъм (67%), природни бедствия вследствие на изменението на климата (66%), кибератаки (66%) и неконтролирана миграция (65%)
  2. 89% от респондентите заявяват, че държавите членки на ЕС трябва да бъдат по-единни, за да се справят с тези глобални заплахи
  3. 86% от европейските граждани желаят ЕС да има по-силен глас, а 73% искат повече европейски средства за справяне със заплахите на международно равнище
  • Призив за обединена Европа

На фона на многобройните предизвикателства гражданите изразяват желание Европейският съюз да бъде укрепен. Шестдесет и шест процента от гражданите искат ЕС да участва в осигуряването на тяхната безопасност, което подчертава защитната роля на ЕС в настоящия политически контекст. Гражданите също така смятат, че единството е от решаващо значение: 89% от респондентите заявяват, че държавите членки на ЕС следва да бъдат по-единни, а 73% са съгласни, че Европейският съюз се нуждае от повече средства, за да се справи с актуалните глобални предизвикателства. Според гражданите ЕС трябва да укрепи позициите си в света, като следва да се съсредоточи предимно върху отбраната и сигурността (40%), конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (32%) и енергийната независимост (29%).

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: „Геополитическите напрежения оформят ежедневното чувство за сигурност на европейците. Гражданите очакват Европейският съюз да защитава, да бъде подготвен и да действа единно. Точно това трябва да осигури една по-силна и по-самоутвърдена Европа. Европа е нашият най-мощен щит.“

Българите са оптимисти за ЕС, но не и за еврото

  • Разходите за живот са приоритет

Високите цени продължават да оказват влияние върху стандарта на живот на гражданите. На национално ниво инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот (41%) отново са основните теми, които гражданите искат Европейският парламент да разгледа приоритетно. Непосредствено след тях се нареждат икономиката и създаването на работни места (35%) – увеличение с пет процентни пункта от май 2025 г. насам. Въпреки че повечето респонденти очакват стандартът им на живот да остане стабилен през следващите пет години, значителен дял (28%) очакват спад, особено в държави, в които икономическата несигурност се усеща по-силно. Очакванията, че стандартът им на живот ще спадне, са най-силни сред анкетираните във Франция (45%), Белгия и Словакия (по 40%). На европейско ниво гражданите очакват ЕС да се съсредоточи върху укрепването на позицията си в света, по-специално чрез акцент върху отбраната и сигурността (40%, което е с три процентни пункта повече в сравнение с предишното проучване).

Междувременно гражданите потвърждават отново значението на фундаменталните и основополагащи ценности. Мирът е ценността, която Европейският парламент трябва да защитава в най-голяма степен (52%) – резултат, който отразява настоящата геополитическа обстановка. Демокрацията (35%), свободата на словото (23%), правата на човека (22%) и върховенството на закона (21%) също са области, за които гражданите имат очаквания.

"Евробарометър": Рекордно доверие в ЕС и еврото

  • Нарастваща подкрепа за членството в ЕС

Отношението към ЕС и неговите институции остава положително въпреки лекия спад от май 2025 г. насам. Сравнително голям е делът на хората, които възприемат образа на ЕС като положителен (49%, спад с 3 процентни пункта), със само 17% отрицателно мнение. За Европейския парламент този дял е 38% (спад с 3 процентни пункта), срещу 20% отрицателно мнение. Силно и нарастващо мнозинство от гражданите смятат, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро (62%), което представлява увеличение с два процентни пункта от последния път, когато въпросът е бил зададен през февруари/март 2024 г.

От социално-демографска гледна точка младите хора продължават да бъдат сред най-ревностните поддръжници на ЕС и имат големи очаквания към неговата роля. Младите европейци на възраст между 15 и 30 години са по-склонни от по-възрастните граждани да видят ЕС и Европейския парламент в положителна светлина: 58% имат положителна представа за ЕС (в сравнение с 49%—43% за следващите възрастови групи), а 68% искат по-силна роля за Европейския парламент (при следващите възрастови групи дяловете са 58%—54%). По-младите европейци изразяват също така много силна подкрепа за по-голямо единство между държавите членки в настоящата обстановка (90%), повече средства за Европейския съюз (78%) и по-силен глас на ЕС на международно равнище (87%).

Пълните резултати от проучването са на разположение на уебсайта на "Евробарометър".

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

  • Контекст

Проучването на "Евробарометър" от есента на 2025 г. по поръчка на Европейския парламент беше проведено от агенцията за проучвания Verian в периода между 6 и 30 ноември във всички 27 държави членки на ЕС. То е направено чрез анкети „лице в лице“, като в няколко държави (Кипър, Дания, Финландия, Малта, Нидерландия и Швеция) са използвани и видео интервюта (CAVI). Проведени са общо 26 453 интервюта. Резултатите за ЕС са статистически претеглени в зависимост от населението на всяка държава.

Източник: ЕП    
Сигурност на гражданите Единство на ЕС Глобални заплахи Разходи за живот Изменение на климата Дезинформация Геополитическо напрежение Подкрепа за ЕС Отбрана и сигурност Евробарометър проучване
