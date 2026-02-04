Свят

"Стоманеният таралеж": Kак Украйна планира да се защитава след войната

План "Б" на Украйна е да може да се защитава сама, ако съюзническите гаранции за сигурност се окажат безполезни

4 февруари 2026, 09:44
"Стоманеният таралеж": Kак Украйна планира да се защитава след войната
Източник: БТА/АР

У крайна се опасява, че не може да разчита на гаранции за сигурност от своите съюзници в евентуално мирно споразумение и затова трябва да е готова да остане сама като "стоманен таралеж", за да гарантира, че руският диктатор Владимир Путин няма да се върне за ново нападение.

Миналата година председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Киев да превърне страната "в стоманен таралеж, несмилаем за настоящи и бъдещи агресори".

Това означава постоянна масивна армия, тежки инвестиции в най-новите дронови и ракетни технологии и собствено производство на оръжия.

"Украйна претърпя фундаментално преосмисляне на това какво означават гаранциите за сигурност и на какво трябва да се основават", каза пред  Politico Альона Гетманчук, ръководител на мисията на Украйна към НАТО. "Преди визията беше съсредоточена основно върху ангажименти за защита, предоставяни от партньори. Днес обаче има ясно разбиране, че ядрото на всякакви гаранции за сигурност трябва да бъдат украинската армия и отбранителната ѝ индустрия."

За да се случи това, Украйна трябва да изгради устойчив отбранителен сектор, да реформира системите си за обществени поръчки, да обнови набирането на кадри, да продължи да подобрява дроновите технологии, да развие ракети за далечни удари, да оборудва силите си със съвременни танкове, артилерия и самолети (Киев вече е очертал сделка за придобиване на до 150 произведени в Швеция изтребителя Saab JAS-39E Gripen) и да получи милиарди помощи, за да изгради армия, от която Русия да се страхува да нападне отново.

Бъдещата сигурност на Украйна "е преди всичко въпрос на производствена устойчивост", каза Игор Федирко, изпълнителен директор на Украинския съвет на отбранителната индустрия. "Не отделни оръжейни системи и не еднократни технологични пробиви, а способността на отбранителната индустрия да работи дългосрочно, под натиск и с предвидим резултат."

"Цената на убийството е много висока"

Гаранции за сигурност са нужни, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп изключи предпочитания от Украйна вариант да бъде поканена в НАТО, което защитава членовете си с клаузата за колективна отбрана по член 5.

"Освен силни въоръжени сили Украйна се нуждае и от солидни гаранции за сигурност", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в Киев във вторник.

Но без НАТО Украйна трябва да разчита на специално договорени споразумения, които може да нямат тежестта на ангажимента на Алианса. Киев гледа предпазливо на такива сделки, след като вече е бил подведен от обещанията на САЩ и Великобритания, дадени през 1994 г., когато Украйна се отказа от ядрения си арсенал, ангажименти, които се оказаха кухи.

"Някои европейски съюзници обявиха, че ще разположат войски в Украйна след постигане на споразумение. Войски на земята, самолети във въздуха, кораби в Черно море. Съединените щати ще бъдат последната опора", каза Рюте и добави, че обещанията за сигурност са "солидни".

Но Русия вече дава сигнали, че ще се противопостави на всякакви гаранции за Украйна.

Съюзниците от НАТО разглеждат модел за сигурност за Украйна, наподобяващ израелския

"Не знаем какви гаранции са договорени, но очевидно това са гаранции за украинския режим, който води русофобска, неонацистка политика", заяви външният министър Сергей Лавров пред репортери миналата седмица.

В основата на тревогите на Украйна стои надеждността на обещанията на Тръмп заради резките му политически завои - от желание да анексира Гренландия до поставяне под съмнение стойността на съюзниците в НАТО и изграждане на топли връзки с Владимир Путин.

"Би ли влязъл Тръмп във война с Русия заради Украйна? Абсолютно не. Би ли наложил санкции на Русия за нарушаване на примирие? Много малко вероятно", написа анализаторът Тимъти Аш, който изучава Русия и Украйна.

Тъй като гаранциите за сигурност изглеждат крехки, план "Б" на Украйна е да разчита на себе си.

"Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече украинците се убеждават, че трябва преди всичко да разчитат на самите себе си", каза Гетманчук. "Това отразява както разочарованието от по-ранните ангажименти за сигурност към Украйна, така и скептицизма относно перспективите за членство в НАТО, както и нарастващата увереност в собствената способност на Украйна да се противопоставя на врага."

  • Изграждане на отбраната

Ключов елемент на бъдещата възпираща сила е голяма армия.

По време на мирните преговори Украйна настоява да запази армия от 800 000 войници.

При продължаващата война в момента около 2 милиона украинци се издирват за укриване от мобилизация, а 200 000 войници са напуснали самоволно, каза миналия месец украинският министър на отбраната Михайло Федоров. Ако бъде постигнато примирие, много от сегашните войници ще искат да бъдат демобилизирани.

Това означава огромно и скъпо усилие за изграждане и поддържане на голяма армия в мирно време, която трябва да бъде организирана и добре платена. За целта Украйна трябва да подобри военното обучение на всички нива и да трансформира организационната и щабната си структура, каза Тарас Чмут, украински военен анализатор и ръководител на доброволческия фонд Come Back Alive.

Федоров обеща, че предстоят мащабна дигитализация и други реформи.

"Нашата цел е да трансформираме системата:

  1. да проведем военна реформа,
  2. да подобрим фронтовата инфраструктура,
  3. да изкореним лъжите и корупцията и
  4. да изградим нова култура на лидерство и доверие, така че тези, които постигат реални резултати, да бъдат възнаграждавани и да получават възможности за развитие."

Константин Немичев, заместник-командир на полка за безпилотни системи Kraken от Трети армейски корпус, призова за промени в обучението на новобранците и за по-силно образование на офицерите и сержантите, тъй като те са гръбнакът на армията.

"Човек трябва да разбира, че е обучаван да се бие и да е готов да го прави. А командирите трябва да имат лидерски умения, тогава хората няма да напускат самоволно в такива мащаби", каза той.

Вижте в нашата галерия: Как войната промени лицето на Зеленски

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
  • Смъртоносни дронове

Страната твърди, че Русия търпи месечни загуби от около 35 000 души, повечето благодарение на украинските дронове. Този капацитет трябва да бъде увеличен, за да се предотврати ново руско нападение.

Украйна е изградила пазар за дронове, безпилотен флот, ракети, системи за електронна война, боеприпаси и прихващачи, каза Федоров. "Но е невъзможно да се воюва с нови технологии, опирайки се на стара организационна структура."

През 2025 г. Министерството на отбраната е договорило 4,5 милиона FPV дрона и е похарчило над 110 милиарда гривни (2,1 млрд. евро) за поръчки, свързани с дронове. Това са три пъти повече от предходната година.

"При дроновете, електронната война, боеприпасите и ударните системи производството вече се измерва в стотици и хиляди единици. На този етап ключовата задача е стабилността от серия до серия и контролът на качеството, така че производствените линии да работят без прекъсвания или спад в ефективността", каза Федирко.

Украйна разработва и собствени ракети; ако разполага с достатъчно от тях, може да застраши руските рафинерии, инфраструктура и военни цели с опустошителни удари при нова атака от Москва.

По-ранните обещания на украинската компания Fire Point, да произвежда около 200 ракети Flamingo FP-5 месечно, всяка с бойна глава от 1150 килограма и обсег от 3000 километра, не се реализираха напълно, макар че някои са били използвани срещу руски цели.

Украйна е утроила производството си на оръжия миналата година

Но Украйна разполага и с други крилати ракети и дронове с голям обсег, които могат да поразяват цели дълбоко в Русия. Освен това тя работи с Великобритания по тактическа балистична ракета с обсег 500 км и бойна глава 200 кг.

Всичко това изисква здрава отбранителна индустрия и стабилни публични финанси.

Миналата година украинските отбранителни компании са имали капацитет да произведат техника за около 35 милиарда долара, но финансово затрудненото правителство в Киев е могло да сключи договори само за около 12 милиарда долара, каза Федирко.

"До 60 процента от капацитета остава неизползван. Без дългосрочни договори, предвидимо финансиране, защитени производствени площадки, автоматизация там, където е възможно, и вътрешна база за изпитания серийното производство не може да се поддържа", каза той.

Освен да оборудва собствените си сили, Украйна се надява да изнася оръжия. Това е нещо, което сегашните правила по време на война затрудняват.

Столтенберг: Оръжията за Украйна са път към мира

Новите инициативи на ЕС за разходи за отбрана, като програмата SAFE за заеми за оръжия на стойност 150 млрд. евро, са отворени и за украинската индустрия. Блокът също планира да отпусне на Украйна заем от 90 млрд. евро, две трети от които ще отидат за отбрана.

Правно обвързващите споразумения за сигурност със САЩ и европейските държави, както и евентуалното присъствие на многонационална "коалиция на желаещите", са сред големите въпроси в текущите мирни преговори.

"Те обаче се възприемат най-вече като допълнение към собствената армия на Украйна, а не като неин заместител", каза Гетманчук.

За украинския президент Володимир Зеленски това означава изграждане на собствени отбранителни способности на страната, за да възпира Русия.

"С такъв съсед украинците трябва да бъдат възможно най-ефективните защитници на своята държава, така че Украйна винаги да бъде независима и свободна от Русия."

Източник: Politico    
Украинска отбрана Стоманен таралеж Отбранителна индустрия Армейска реформа Дронови технологии Ракетни системи Гаранции за сигурност Самостоятелност Руска заплаха Финансиране на отбраната
