Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

След поредните рекорди от миналата седмица цените на златото и среброто претърпяха рязък спад

4 февруари 2026, 10:26
Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?
С лед поредните рекорди от миналата седмица цените на златото и среброто претърпяха рязък спад, съобщи Deutsche Welle.

Защо еуфорията толкова бързо се превърна в паника? И очаква ли се скоро нов ръст?

След като в четвъртък, 29 януари, златото достигна рекордно високо ниво от над 5580 долара за унция, ден по-късно то претърпя най-голямата дневна загуба от над четири десетилетия насам - в петък то спадна с почти 16 процента. До понеделник, 2 февруари, цената се понижи още и ценният метал загуби нови 3,3%, достигайки стойност от 4545 долара за унция.

Новият рекорд на ценния метал беше постигнат през предходната седмица, защото все повече инвеститори търсеха сигурни активи. Причините за това бяха предостатъчно: упоритата инфлация в големите икономики, продължаващите напрежения в търговските отношения между САЩ и Китай, войната в Украйна и страхът, че кризата в Иран може да се разрасне до военен конфликт в целия регион. 

Финансовите пазари също така очакваха предстоящо понижение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ. Тази стъпка обикновено отслабва долара и увеличава търсенето на злато.

Друг фактор, който доведе до повишение на цените на благородните метали, беше вълната от покупки на кол опции – договори, които дават на търговците правото да купуват финансови продукти, например злато, в бъдещето на фиксирана цена. Това принуди продавачите на опции да закупят сами метала, за да се предпазят от евентуални загуби, което задвижи цикъл, който повиши цените още повече.

Междувременно среброто поскъпна неочаквано миналата седмица и достигна рекордната цена от 121,64 долара за унция в четвъртък, преди да се срине с почти една трета малко по-късно. До понеделник то беше спаднало с около 41% до около 72 долара, преди да се възстанови отново.

Колебанията в цената на среброто бяха подхранени от спекулативни сделки и много високи очаквания относно промишленото търсене на благородния метал. Среброто се използва все повече в електрониката, изкуствения интелект (ИИ) и производството на зелена енергия. В Китай спекулативни инвеститори допълнително ограничиха вътрешното предлагане на сребро и изтласкаха цените още по-нагоре.

Защо е този внезапен и драматичен спад в цената?

Резкият спад в цената се дължеше преди всичко на две съобщения, които обърнаха настроенията на пазара и доведоха до мащабни принудителни продажби.

Първо, в петък американският президент Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв (Фед). Уорш, който ще замести Джером Пауъл начело на американската централна банка, се счита за прагматичен, независим и с опит в кризисни ситуации. Номинацията на Уорш бе интерпретирана като гаранция за независимостта на Федералния резерв. Финансовите пазари очакват, че един по-неотстъпчив ръководител на Фед вероятно няма да се поддаде на исканията на Белия дом за драстично и незабавно понижение на лихвите, както Тръмп многократно е изисквал от Пауъл.

Номинацията на Уорш доведе до поскъпване на американския долар, противно на очакванията на инвеститорите, че администрацията на Тръмп е готова да толерира слаба национална валута.

В събота Чикагската търговска борса, на която се търгуват интензивно фючърси на злато и сребро, увеличи изискванията си за марж (обезпечение). Става въпрос за минималното обезпечение, което търговците трябва да поддържат за своите ливъридж-сделки или финансирани с чужди средства стокови фючърси.

Как реагираха търговците на спада в цените?

Скоростта и мащабът на разпродажбата на благородни метали разтревожиха търговците и доведе до бързо прекратяване на фючърсните и опционните сделки, както и до силно намаляване на готовността им да поемат рискове.

"Такова разпродаване на злато не съм виждал от мрачните дни на глобалната финансова криза през 2008", коментира финансовият анализатор от IG Тони Сикамор пред информационната агенция Ройтерс.

След фалита на "Леман Брадърс" през 2008 цената на златото първоначално спадна с повече от една четвърт от най-високата си стойност тогава - от почти 1000 долара до ниво от около 700 долара за унция. По-късно ценният метал се възстанови до голяма степен, тъй като се считаше за сигурно убежище, когато глобалните централни банки предприеха масивни мерки за стимулиране на икономиката чрез експанзивна парична политика и понижаване на лихвените проценти до почти нула.

При сегашния срив почти не е имало ликвидност на пазара, докато вървяха масовите разпродажби, а това е засилило колебанията в цените и е направило затварянето на позиции още по-трудно, заявиха участници на пазара.

"Блумбърг" цитира бившия търговец на благородни метали Робърт Готлиб от "Джей Пи Морган" да казва, че търговията е била страшно пренаситена. Според него последствията от масираната разпродажба сега могат да задържат цените, тъй като много търговци все по-трудно се осмеляват да поемат нови рискове.

Това ли е краят на възходящата тенденция при златото и среброто?

Силният спад в цените на златото и среброто предизвикаха дискусии сред търговците дали бумът наистина е приключил или просто е настъпила пауза след прегряване.

Кристофър Форбс, директор за Азия и Близкия Изток в CMC Markets, смята, че силният спад в цената на златото по-скоро прилича на класическа корекция след необичаен ръст, отколкото на срив в дългосрочната тенденция. "Повторна слабост на долара или по-малко рестриктивна парична политика под ръководството на Уорш във Фед би върнала купувачите, които се възползват от ниските цени", посочва той. Форбс очаква през следващите 12 месеца златото да достигне отново най-високите си нива, познати ни от последните месеци.

В доклад на Дойче банк, публикуван в понеделник, се казва, че мотивите на инвеститорите за покупка на злато са "по-широки", отколкото при предишни ценови скокове и "вероятно няма да отслабнат". Освен институционалните инвеститори, най-голямата банка в Германия подчерта продължаващото търсене от централните банки, включително тези на Китай, Полша и Южна Корея, които ще останат важен източник на търсене. Централните банки купуват злато, за да диверсифицират резервите си и да се предпазят от валутни и геополитически рискове. Дойче банк посочи и продължаващата склонност към покупки от страна на частните инвеститори, особено в Азия, които разглеждат златото като защита срещу обезценяването на валутите и като ликвидна инвестиция.

Много анализатори предполагат, че възходът на среброто също ще продължи, тъй като основните показатели изглеждат по-силни от тези на златото. Индустриалното търсене продължава да нараства, докато предлагането остава оскъдно след години на недостатъчни инвестиции в проучвания и добив.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
