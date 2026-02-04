Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

Б ългария е изправена пред риск да загуби значителни средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради забавени реформи и политическа нерешителност.

Докато цените на услугите в страната продължават да растат, липсата на напредък в енергетиката и борбата с корупцията спират икономическото догонване на Европа, предупреди бившият вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов в ефира на „Здравей, България”, предаде NOVA.

Във видеото: Еврозоната, цените и реформите в България

Според Пеканов ситуацията с ПВУ е критична. „От оставащите 84 мерки по четвъртото и петото плащане, които трябва да се случат тази година, до момента е изпълнена само една. Планът завършва в края на лятото и това, което не сме направили дотогава, просто се губи. Има реален риск България да загуби голяма част от тези 2.5 милиарда евро”, заяви той. Като основни пречки той посочи блокираните реформи в енергийния сектор, либерализацията на пазара на ток и казусите около въглищните централи.

По отношение на еврозоната Пеканов отбеляза, че процесът тече относително плавно, но не липсват технически и логистични проблеми. Той даде пример със собствените си трудности при ползване на банкомати и внасяне на пари в брой, като подчерта, че банковият сектор в България все още изостава от дигитализацията в страни като Австрия. „Най-големият риск при цените е в услугите. При стоките цените в България и Виена вече често са изравнени, което е плашещо”, коментира бившият вицепремиер.

Пеканов обясни и защо кредитният рейтинг на страната не се повишава, въпреки очакванията след приемането на еврото. „Международните инвеститори и кредитните агенции следят корупцията и политическата нестабилност. Вместо да реформираме антикорупционната комисия, тя практически беше закрита. Това ни коства около 350 милиона евро замразени средства и носи лоши сигнали навън”, подчерта той.

Във връзка с темата за „Европа на две скорости”, Пеканов изрази мнение, че това не е задължително негативно за големите икономики, но е опасно за България. „Страни като Полша, Испания и Гърция растат бързо, защото прилагат реформите, които Брюксел изисква. Ние тук си губим времето в междусъседски спорове кой е измислил схемите, вместо да работим по същество”, заключи той.