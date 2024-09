Горски пожари в Перу нанесоха щети на археологически обекти

В ластите в Перу се опитват да разработят план за борба с пожарите, които бушуват неконтролируемо в цялата страна, унищожават посеви и нанасят щети на археологически ценности, предаде Ройтерс.

Пожарникари казват, че борбата с пламъците става все по-трудна. "Те са извън контрол", заяви пожарникарят доброволец Артуро Моралес. "Имаме нужда от помощ", добави той.

В сряда президентката Дина Болуарте обяви 60-дневно извънредно положение в районите Сан Мартин, Амазонас и Укаяли, като отпусна допълнителни ресурси, за да бъде спряно разпространението на пожарите.

"Разполагаме всичко, с което разполагаме", заяви Болуарте. Тя призова земеделските стопани да спрат да палят тревни площи, което според нея е довело до неконтролируемото разпространение на пламъците.

Горските пожари са често явление в Перу от август до ноември и според правителството се причиняват от земеделски производители или от хора, които искат противозаконно да придобият земя.

През този сезон в 22 от 25-те региона на страната са избухнали около 240 пожара, въпреки че до сряда повече от 80% от тях са били овладени.

Някои от тях обаче заплашват да се разпалят отново, тъй като сухото време, ветровете и отдалечеността на огнищата им затрудняват достъпа до тях.

