Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

„Напред, САЩ, направете каквото трябва!“ – с тези думи ръководителят на НАСА насърчи американския национален отбор, участващ в тазгодишното Световно първенство по футбол, като му обеща да изпрати топка от шампионата на Луната в случай на триумф, предаде АФП.

По повод турнира, който се провежда отчасти в САЩ, а също в Мексико и Канада, НАСА вече изпрати топка на ФИФА до Международната космическа станция (МКС).

При евентуален триумф на американците обаче американската космическа агенция ще отбележи случая, като изпрати друга топка много по-далеч – на Луната, каза администраторът ѝ Джаред Айзъкман.

Топката ще бъде транспортирана заедно с научни инструменти за робот като част от плана на САЩ за изграждане на база на лунната повърхност през следващите години.

„Топката е лека и мисля, че ще се справим с този обем, така че всичко зависи от мъжкия национален отбор по футбол“, каза на свой ред Карлос Гарсия-Галан, отговорникът на НАСА за лунната база, пожелавайки успех на тима.