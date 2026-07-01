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Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Ръководителят на космическата агенция Джаред Айзъкман обеща да изстреля топка от Световното в Космоса при триумф на американците. Проектът предвижда ценният товар да бъде транспортиран до бъдещата лунна база заедно с научни роботи

1 юли 2026, 14:50
Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони
Източник: iStock

Напред, САЩ, направете каквото трябва!“ – с тези думи ръководителят на НАСА насърчи американския национален отбор, участващ в тазгодишното Световно първенство по футбол, като му обеща да изпрати топка от шампионата на Луната в случай на триумф, предаде АФП.

По повод турнира, който се провежда отчасти в САЩ, а също в Мексико и Канада, НАСА вече изпрати топка на ФИФА до Международната космическа станция (МКС).

При евентуален триумф на американците обаче американската космическа агенция ще отбележи случая, като изпрати друга топка много по-далеч – на Луната, каза администраторът ѝ Джаред Айзъкман.

Топката ще бъде транспортирана заедно с научни инструменти за робот като част от плана на САЩ за изграждане на база на лунната повърхност през следващите години.

„Топката е лека и мисля, че ще се справим с този обем, така че всичко зависи от мъжкия национален отбор по футбол“, каза на свой ред Карлос Гарсия-Галан, отговорникът на НАСА за лунната база, пожелавайки успех на тима.

Източник: БТА/Елена Христова    
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