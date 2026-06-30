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Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

НАСА стартира рискована мисия за 30 млн. долара: космически робот ще се опита да улови и повдигне потъващия телескоп „Суифт“. Ако мисията успее, същата технология ще бъде използвана и за спасяването на легендарния „Хъбъл“

30 юни 2026, 13:01
Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп
Източник: Istock

Н АСА се подготвя за невиждана досега мисия: спасяването на космически телескоп от падане обратно на Земята с помощта на специален сервизен робот. Това звучи като сценарий от научнофантастичен филм, но американската космическа агенция се надява, че операцията ще бъде достатъчна, за да задържи потъващата обсерватория „Суифт“ (Neil Gehrels Swift Observatory) в действие още малко.

Според плановете на НАСА, мисията трябва да стартира този вторник, 30 юни, с изстрелване в 13:17 ч. българско време (10:17 UTC). Ако операцията се окаже успешна, следващата голяма цел за удължаване на живота чрез робот ще бъде легендарният телескоп „Хъбъл“ (Hubble).

„Това е първият американски космически робот, който отива в орбита, за да направи подобно нещо“, споделя Гони Лий, изпълнителен директор на компанията Katalyst Space, наета за изпълнението на мисията.

Шон Домагал-Голдман, директор на отдела по астрофизика в НАСА, допълва: „Това е мисия с висок риск, но и с огромна награда. 'Суифт' има важна роля в нашата флотилия. Опитът да го 'повдигнем' е много по-евтин, отколкото да изграждаме негов заместител, а освен това помага на индустрията за обслужване на сателити“.

Защо телескопът „Суифт“ потъва?

Изстрелян през 2004 г., телескопът е истинско технологично бижу – той улавя изображения във видима, ултравиолетова, рентгенова и гама-светлина. Негово дело е най-детайлната ултравиолетова снимка на съседната ни галактика Андромеда (мозайка от 330 отделни кадъра).

Всички апарати в ниска околоземна орбита обаче изпитват съпротивление от земната атмосфера и без собствена пропулсивна система постепенно губят височина. При „Суифт“ този процес се ускори драстично в последно време заради интензивната слънчева активност (силния слънчев максимум, който преживяхме наскоро). За да оцелее, той спешно трябва да бъде избутан в по-стабилна орбита.

Планът за спасение: $30 милиона и бясна надпревара с времето

НАСА сключи договор на стойност 30 милиона долара с компанията Katalyst Space. Техният сервизен робот, наречен LINK, ще бъде изстрелян в космоса с ракета Pegasus XL.

Мисията е истински инженерен подвиг – договорът беше подписан едва миналия септември, което означава, че екипът имаше по-малко от година, за да проектира, сглоби, тества и изстреля апарат, който да намери, улови и вдигне телескопа.

Как ще протече операцията:

  • Роботът LINK ще се скачи с космическия телескоп в орбита.
  • В продължение на няколко месеца той постепенно ще увеличава височината му.
  • Междувременно екипът на Земята прави маневри, за да задържи „Суифт“ на критичния минимум от поне 300 километра над земната повърхност до пристигането на спасителя.

Дори телескопът да беше паднал, това нямаше да е катастрофа – сателитите изгарят в атмосферата редовно. За НАСА обаче това е съдбоносен тест за бъдещето на космическите изследвания и поддръжката на скъпата апаратура директно в открития Космос.

Източник: sciencealert    
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