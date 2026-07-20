Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

В началото на август части от ракета на компанията SpaceX се очаква да се сблъскат с повърхността на Луната. Сблъсъкът не е бил планиран, а астрономите и учените от НАСА вече следят ситуацията под лупа, съобщава Euronews.

Основният въпрос, който вълнува мнозина, е: ще се вижда ли този космически инцидент от Земята?

През януари 2025 г. компанията на Илон Мъск изстреля ракетата Falcon 9, носеща две спускаеми апарата към Луната. Сега американският астроном Бил Грей и експерти от НАСА предупреждават, че горната степен на ракетата най-вероятно ще се удари в лунната повърхност. Според изчисленията сблъсъкът трябва да се случи на 5 август 2026 г.

Текът на ракетата: 4 тона със скорост 2 км/сек

Unplanned impact: NASA says SpaceX rocket parts could hit Moon https://t.co/vDARNt5ife — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 20, 2026

Въпросният космически отпадък тежи около 4 тона и в момента се движи с главозамайващата скорост от над 2 километра в секунда.

По време на специална дискусия, организирана от Института за изследване на Слънчевата система към НАСА (SSERVI), експертите потвърдиха, че подобни инциденти са напомняне, че Луната е динамична среда.

Ще се вижда ли сблъсъкът от Земята?

Възможността да наблюдаваме сблъсъка от нашата планета все още се дебатира, но НАСА остава скептична.

Оптимистичният сценарий: В зависимост от ъгъла, отломката може да падне точно на ръба на лунния диск от гледна точка на Земята. Ако това се случи, образувалият се прашен облак може да бъде озарен от Слънцето и да стане видим.

В зависимост от ъгъла, отломката може да падне точно на ръба на лунния диск от гледна точка на Земята. Ако това се случи, образувалият се прашен облак може да бъде озарен от Слънцето и да стане видим. Реалността: Експертите от НАСА смятат шансовете за минимални. „Мисля, че ще бъде изключително трудно за наблюдение, ако не и абсолютно невъзможно“, коментира Уилям Кук от американската космическа агенция.

Растящият проблем с космическия боклук

Това не е първият подобен случай. Преди четири години друга ракета нанесе подобен непланиран удар върху Луната – тогава НАСА подозираше, че отломката е от китайска ракета, макар Пекин да отрече.

С нарастването на броя на космическите мисии и спътници в орбита, учените предупреждават, че подобни „космически катастрофи“ ще стават все по-често явление. Към момента от SpaceX и Илон Мъск все още нямат официален коментар по случая.