Горски пожар обхвана къщи, евакуация в Гърция

Г орски пожар избухна този следобед в района на Палеа Фокея в източната част на областта Атика в Гърция, съобщи "Катимерини". Огнената стихия обхвана къщи и предизвика спешна евакуация на пет населени места.

Пожарът, който избухнал в ранния следобед в гориста местност, бързо се разпространил към жилищни райони и обхванал няколко къщи. По информация на държавната телевизия ЕРТ, най-малко шест души са били спасени от пламъците.

Стотици пожарникари срещу огнения ад в Хиос

Заради пожара са евакуирани и пет населени места в Атика – Триандафилия, Тимари, Туркулимано, Катафиги и Харакас.

Към момента в гасенето на пожара се включват над 90 пожарникари, осем самолета и пет хеликоптера, както и голям брой цистерни.

Междувременно арестуваната за пожара на гръцкия остров Хиос жена беше осъдена по бързата процедура на три години затвор и глобена 10 000 евро.

Извънредно положение в Гърция, Хиос е в огнен капан

Тя признала, че хвърлила цигарата си на земята в зоната на Лептопода около 10 ч. сутринта на 23 юни - малко преди да избухне пожарът. Жената, която работела като домашна помощница, казала на властите, че се опитала да изгаси огъня с крак и се извинила за последствията.

Идентифицирана е на базата на свидетелства на колега, който я видял да изхвърля боклук в района, където започнал пожарът.

Firefighters are continuing to battle a major wildfire south of Athens, prompting authorities to send phone alerts urging the evacuation of five communities near the blaze as temperatures approached 40C in the country’s first heat wave of the summer.https://t.co/Xt3HAlHT3R