Гори готическата катедрала във френския град Руан (ВИДЕО)

Г отическата катедралата във френския град Руан се запали, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на кмета в социалната мрежа Х.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France



This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.



The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw