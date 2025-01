Google Street View разкри съдбата на жена, изчезнала безследно преди две години

С нимка от Google Maps разкри съдбата на жена, изчезнала преди две години от собствената си градина.

Смразяващото изчезване на 83-годишната Паулет Ландрие, която страдала от болестта на Алцхаймер, най-накрая беше разкрито благодарение на снимката.

Марсел Тарет, съпругът на Паулет, е бил единственият болногледач на възрастната жена, която страдала от болестта на Алцхаймер. Грижата за съпругата му е била работа на Марсел на пълен работен ден.

Той обясни: „Паулет се нуждаеше от помощ, за да не забравя да се храни или да взема лекарствата си навреме. Понякога тя просто се разхождаше, без да ми каже и трябваше да я затворя и да я върна вкъщи.“

Любезният съпруг е обърнал гръб на Полет само за няколко минути, докато е простирал дрехи в градината на дома им в Анден, Белгия, на 2 ноември 2020 г. Но тя никога повече не е видяна жива.

Зловеща снимка на Google Street View разкри убийство в любовен триъгълник

Преди да отиде в градината, Марсел разказва, че е настанил съпругата си пред телевизора с обяд.

Затова си помислил, че докато приключи с простирането, тя все още ще гледа любимата си програма.

Но за негов шок, когато отишъл да я провери, тя не била там.

Husband's search for wife who vanished in broad daylight solved two years later thanks to Google Mapshttps://t.co/vdoZUtNNeR