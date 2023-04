Голям пожар в жилищна сграда в Дубай, 16 души са загинали, има и ранени

П ожар в жилищна сграда в Дубай взе 16 жертви, а още девет души са пострадали, предаде Франс прес, като се позова на местни медии.

Огънят е лумнал в събота в сграда в Ал-Рас, един от старите квартали в града, където живеят множество чуждестранни работници.

16 people dead and 7 others injured in a massive fire that ripped through a residential building in #Dubai https://t.co/K8o2beVnii pic.twitter.com/lt3keiMfJb