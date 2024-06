Голям пожар в товарната зона на летището в Брюксел (СНИМКИ)

П ожар бушува в продължение на 14 часа в товарната зона на летище "Завентем" в Брюксел, съобщиха местни медии.

Към 6:00 ч. тази сутрин огънят е бил овладян, след като се разгоря вчера следобед, предаде кореспондент на БТА Николай Желязков. Не се съобщава за пострадали.

