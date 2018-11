Режисьорът Бернардо Бертолучи, чийто филм "Последният император" спечели девет награди "Оскар", почина на 77 години от рак, съобщи Варайъти.

Носител е на награди "Бодил", "Златна палма", "Сезар", "Златна камера", "БАФТА", две "Европейски филмови награди", 2 награди "Златен глобус" и 2 награди "Оскар". Има звезда на Холивудската алея на славата от 2013 г.

Роден е на 16 март 1940 година в Парма, Италия, в семейството на Нина и Атилио Бертолучи. Баща му е поет и филмов критик, майка му е учителка. Бертолучи започва да пише стихове още на 12 години и скоро печели няколко престижни награди.Завършва литература и философия.

След това отива в Рим, където е помощник на Пиер Паоло Пазолини във филма "Безделник" през 1961 г. На 22 години заснема първия си филм "Сухата кумица".

