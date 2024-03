Ч астната болница, замесена в скандал около медицинските досиета на Кейт Мидълтън, предлага собствен портиер, месо от пазара "Смитфийлдс" (съществува от място от 1174 година и е един от най-известните в Лондон) и подбрани рибни продукти, а сред бившите ѝ пациенти са принц Филип, Лиз Тейлър и Джон Кенеди.

Лондонската клиника е била болница за кралското семейство, известни политици и знаменитости и затова се гордее с дискретността на служителите си, за да запазят личния им живот.

Въпреки това прочутата репутация на частната клиника в Мерилебон сега е опорочена, след като се твърди, че персоналът се е опитал да получи достъп до личните медицински досиета на принцесата на Уелс.

Твърди се, че поне един служител се е опитал да получи достъп до личните данни на Кейт, след като през януари тя е претърпяла коремна операция в лондонската клиника.

Кралят, който се лекува от форма на рак, е бил лекуван в центъра и от увеличена простата по същото време, когато Кейт го е посетила по-рано тази година.

Лондонската клиника е официално открита от тогавашните херцог и херцогиня на Йорк през 1932 г. От 80-те години на миналия век насам редица съоръжения на мястото са били официално открити от членове на кралското семейство.

Кралят, в качеството си на тогавашен принц на Уелс, открива отделението по физиотерапия през 1989 г., принцеса Маргарет открива отделението за ядрено-магнитен резонанс през 1991 г., а покойната кралица открива ново отделение за лечение на рак през 2010 г.

През 2013 г. принц Филип е приет в клиниката за това, което е описано като "коремни изследвания", докато принцеса Маргарет е лекувана там през 1980 г. за отстраняване на доброкачествено кожно образувание.

През 1947 г. Кенеди, който тогава е конгресмен от САЩ, е диагностициран с болестта на Адисон в клиниката.

През януари 1963 г. Елизабет Тейлър претърпява операция на коляното там, след като пада на снимачната площадка.

