Гигантски „летящи“ паяци Joro нападнаха няколко щата в САЩ

Т ова не са ранни декорации за Хелоуин: гигантски паяци Joro, известни с това, че летят във въздуха, бяха забелязани в Пенсилвания този месец.

Какво представляват паяците Joro?

Паяците Joro, които са инвазивен вид, произхождащ от Азия, могат да изстрелват дълги копринени нишки, които се улавят от вятъра и се носят във въздуха. Някои ги наричат парашутни паяци заради начина, по който се движат.

Giant "flying" Joro spiders, known for parachuting through the air, were spotted in Pennsylvania this month. https://t.co/bwgLEJ39gU

Те създават големи паяжини, които могат да бъдат широки до 3 метра, според PennState Extension. Възрастните женски са големи и ярко оцветени, с крака, дълги до 10 см, според експертите. Мъжките са много по-малки.

Женските паяци Joro, известни със своите жълти и сиви коремчета, снасят яйчни торбички, съдържащи от 400 до 500 яйца.

Разпространението на паяците Joro - накъде са се запътили?

Паяците Joro са открити за първи път в САЩ в Джорджия през 2014 г., но експертите смятат, че инвазивният вид може да е пристигнал още през 2010 г. В годините след това паяците Joro са се разпространили из целия Юг. Сега те са регистрирани в повече от половин дузина щати.

През 2022 г. PennState Extension заяви, че е вероятно паяците Joro „да успеят да се разпространят в източната част на Северна Америка поне до Пенсилвания, а вероятно и по-далеч в по-топлите крайбрежни райони“. Изследователите там смятат, че може да са необходими 35 години, за да достигнат до югоизточната част на Пенсилвания, но казват, че има два начина, по които паяците Joro могат да достигнат по-бързо до Пенсилвания.

Единият е, ако младите и малки паяци Joro са били пренесени на десетки до стотици километри по въздуха, след като са били вдигнати от силни ветрове и бури. Другият начин е те да бъдат пренесени в нови райони от хора.

First came the spotted lanternflies, then the cicadas — and now, giant flying spiders? Joro spiders are an invasive species that ended up in Georgia years ago, and now experts say they’re creeping, crawling and apparently, parachuting their way North. https://t.co/Pf5kZzLzQ7 pic.twitter.com/7bXGdGrAKw