Паяците се страхуват от... паяци

С ега сме в сезонът на страховитите неща (все пак Хелоуин беше едва вчера). Призраците не ви плашат? И може би вярвате, че зомбитата не могат да ви навредят? Ами паяците? Е, да, паяците са ужасяващи.

Оказва се, че няма никаква причина да се чувствате неудобно или да се срамувате, ако се страхувате от паяци.

Учени откриха, че паяците са толкова страшни, че дори други паяци се страхуват от тях.

Ново изследване, публикувано от Британското екологично дружество (British Ecological Society), поставя паяци пред други паяци и те били толкова изплашени, че подскочили или избягали.

„Обръщам се към всички, страдащи от арахнофобия, открихме, че имате нещо общо с паяците. Време е да преосмислите нещата и да започнете да им симпатизирате“, написа д-р Даниела Рьослер, автор на изследването в социалната мрежа Twitter.

🕷️🕷️🕷️It’s here! Right in time for #Arachtober! Our “Arachno-Arachnophobia” study is now out in @FunEcology (as accepted article)! Static visual predator recognition in jumping spiders. 🕷️🕷️🕷️ https://t.co/ECXC9rsneD

A 🧵 1/8: pic.twitter.com/Io7GG2bxjS