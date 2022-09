Обискираха имоти на близък до Путин руски олигарх в Германия

Р едица имоти в Германия - собственост на руски олигарх, засегнат от европейските санкции, бяха обискирани, съобщи прокуратурата в Мюнхен. Според германския седмичник "Шпигел" става дума за Алишер Усманов, приближен на руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.

Около 250 агенти на федералната полицейска служба и данъчната полиция са участвали в тези операции в различни региони, включително Бавария, Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Холщайн и Хамбург, уточни прокуратурата.

Разследващите обискираха общо 24 имота на олигарха и още четирима души, посочи "Шпигел", разкрил аферата.

Spiegel reports that the villa of #Putin's oligarch Alisher #Usmanov in #Germany is being searched. He is suspected of tax evasion and money laundering. pic.twitter.com/WbFZ3uHHWd — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Усманов, живял през последните години главно в Бавария, според списанието не се намирал в момента нито в Германия, нито в Русия. Разследващите смятали, че е в родния си Узбекистан.

Шейсет и девет годишният руски милиардер, бивш президент на Международната федерация по фехтовка, е заподозрян по-специално, че е наредил недвижимите му имоти да бъдат наблюдавани от охранителна фирма, макар да са включени в списъка на санкциите, наложени през февруари от ЕС като реакция на руското нашествие в Украйна.

BREAKING: German authorities are raiding the Bavarian home of Russian oligarch Alisher Usmanov, looking for evidence of alleged tax evasion and money laundering.



Our latest with @SZ, @NDR, and @WDR 1/https://t.co/gDItQNmDtn — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) September 21, 2022

Плащайки на охранителната компания, Усманов нарушил забраната да се разпорежда със замразени активи. Четирите други лица, чиито имоти са били претърсени, са заподозрени, че са съдействали на това нарушение чрез предоставяне на услугите за наблюдение.

Освен това се подозира, че Усманов е извършил данъчни злоупотреби в размер на 550 милиона евро, добавя "Шпигел", без това да е потвърдено от мюнхенската прокуратура.

Списанието го представя като подставено лице, използвано от руския президент за търговски сделки.