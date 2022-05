Германия спира вноса на руски петрол до края на годината, дори да няма европейско ембарго

Г ермания планира да спре изцяло вноса на руски петрол до края на годината, дори и ако ЕС не успее да се споразумее за налагането на общоевропейско ембарго върху него, предаде Блумбърг, цитирана от БТА.

Germany plans to stop importing Russian oil by the end of the year even if the European Union fails to agree on an EU-wide ban in its next set of sanctions https://t.co/IDim5Mv7wu