Голям пожар избухна в складове в Свищов, унищожени са два камиона

Г олям пожар избухна в складови и производствени помещения в района на бившата „Търговия“ в Свищов. Засегнатите обекти са отдадени под наем на компании за производство на дограма и за изработка на надгробни паметници.
В потушаването на стихията участват три противопожарни автомобила от местната районна служба и две водоноски, осигурени от Община Свищов. На мястото на инцидента пристигнаха кметът на града Генчо Генчев, началникът на пожарната служба инж. Светлин Михайлов, както и представители на засегнатите фирми.
По първоначални данни в огъня са унищожени два товарни автомобила, собственост на фирмата за дограма. Инж. Михайлов съобщи, че причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват, като по случая предстои да започне разследване от органите на полицията.