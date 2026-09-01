Съдът във Варна отказа да възстанови тока в "Баба Алино"

А дминистративният съд във Варна отказа да разпореди незабавното възстановяване на електрозахранването към имотите на „Форест клуб Варна“ ООД в местността „Баба Алино“. Магистратите потвърдиха, че действията на „Електроразпределение Север“ АД имат валидно правно основание и са напълно законосъобразни.

Съд във Варна образува дело за спирането на тока в Баба Алино

Искането бе внесено от дружеството-собственик, след като на 27 август бе спряно захранването към част от постройките в комплекса. От компанията настояваха за незабавно и безусловно пускане на тока, но магистратите посочват, че прекъсването е следствие от влязла в сила заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г. за спиране на строителството на пет къщи в обекта.

Спряха тока на пет постройки в Баба Алино

Налице е и задължително предписание от електроразпределителното дружество, което към момента се оспорва в отделно административно дело. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок