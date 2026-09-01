България

Съдът във Варна отказа да възстанови тока в "Баба Алино"

Прекъсването на електрозахранването на „Форест клуб Варна“ е законно и въз основа на заповед за спиране на строителството

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 17:34
Съдът във Варна отказа да възстанови тока в "Баба Алино"
Източник: скрийншот/NOVA

А дминистративният съд във Варна отказа да разпореди незабавното възстановяване на електрозахранването към имотите на „Форест клуб Варна“ ООД в местността „Баба Алино“. Магистратите потвърдиха, че действията на „Електроразпределение Север“ АД имат валидно правно основание и са напълно законосъобразни.

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Искането бе внесено от дружеството-собственик, след като на 27 август бе спряно захранването към част от постройките в комплекса. От компанията настояваха за незабавно и безусловно пускане на тока, но магистратите посочват, че прекъсването е следствие от влязла в сила заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г. за спиране на строителството на пет къщи в обекта.

Спряха тока на пет постройки в Баба Алино

Налице е и задължително предписание от електроразпределителното дружество, което към момента се оспорва в отделно административно дело. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Административен съд - Варна Форест клуб Варна спрян ток Електроразпределение Север съдебно дело спиране на строителство Община Варна
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