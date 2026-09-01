Изненадващ обрат променя хода на битката за надмощие в „Игри на волята“

В ойната на племената в екстремното риалити “Игри на волята” ще претърпи обрат, който може да промени хода на играта за отборите в надпреварата. Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA Канарите, Вулканите и Ураганите ще стъпят на Арената, където отново ще влязат в зрелищен спор за разпределението на териториите.

Източник: Игри на волята

След като и последните воини се присъединиха към племената вчера, днес Зелените, Червените и Сините ще се съревновават в пълен състав, готови за следващите вълнуващи предизвикателства. Как обаче ще се впишат новодошлите Кристиян, Александра, Марио, Елица, Антония и Исус сред новите си съплеменници?

Източник: Игри на волята

Почитателите на предаването ще станат свидетели и на първите сблъсъци на Обречените с тежките условия на мистичното и негостоприемно Блато, както и пристигането на финалните двама участници при отлъчените в лицето на Стиван и Константинели.

Източник: Игри на волята

Кои ще са новите обитатели на Резиденцията, Стопанството и Пустия плаж, гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.