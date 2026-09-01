Държана в плен и излъчвана онлайн: Задържаха 21-годишен във Видин за сексуална експлоатация на жена

П од ръководството и надзора на Районна прокуратура – Видин се води разследване за набиране на жена с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието ѝ, чрез обещаване и даване на облаги, както и чрез използване на принуда и състояние на зависимост; свождане към блудствени действия с користна цел и предоставяне систематически на помещение за блудствени действия с користна цел във Видин и в столицата, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

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В хода на разследването, водено от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са разпитани свидетели, извършени са претърсвания и изземвания в имоти във Видин и София и обиск. Сред иззетите веществени доказателства са преносими компютри, мобилни телефони, камери, СИМ карти, флаш памет и други вещи, относими към предмета на разследването.

Установено е, че през различни периоди от лятото на 2024 г. до 29 август 2026 г. 20-годишна жена е била набрана, транспортирана и укрита с цел използването ѝ за развратни действия и свождането ѝ към тях с користна цел, като през определен период деянията са извършвани чрез използване на принуда. На пострадалата са били предоставени помещения във Видин и София за извършване на блудствени действия с користна цел.

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Допълнителни подробности за случая съобщиха на сайта си от МВР. Оттам уточниха, че разследването е започнало в нощта на 29 срещу 30 август след сигнал за кражба на криптовалута на стойност близо 50 000 евро. При проверката на произхода на средствата служителите на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП установили данни за друга престъпна дейност, свързана с онлайн сексуалната експлоатация на жената.

По първоначални данни криптопортфейлът е бил създаден за получаване на средства от тази дейност, като генерираните приходи са били между 2000 и 6000 евро месечно, уточниха от МВР. Жената не е получавала средства от тях.

При последвалите действия тя е открита в апартамент във Видин, до който достъп е имал 21-годишнен мъж, жилището е било оборудвано с камери. Според събраните до момента данни жената е била принуждавана чрез заплахи да участва в сексуални представления, излъчвани на живо в интернет платформа или записвани с цел последваща продажба онлайн.

От МВР уточниха още, че двамата първоначално били приятели, а впоследствие започнало принуждаването на жената към сексуални действия. За определен период тя е била лишена от възможност за свободно придвижване и комуникация. Родителите ѝ не поддържали връзка с нея, като смятали, че по собствено желание живее с мъж, с когото има отношения.

От прокуратурата посочват, че въз основа на събраните доказателства е направено обосновано предположение за съпричастност на 21-годишния Г.Г. към престъпните деяния. Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Мъжът е български гражданин и неосъждан, уточниха от МВР.

Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.