"Ще направим това възможно без отлагане": Германия обеща на Украйна още оръжия

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус обеща на Украйна допълнителни оръжейни доставки, включително пушки снайпери, предаде ДПА.

„Ще направим това възможно без отлагане“, заяви Писториус вчера по време на съвместно посещение с украинския президент Володимир Зеленски във военен полигон в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, където украински войници се обучават на системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Германия обеща оръжеен пакет на стойност 500 млн. евро за Украйна

Германия предоставя подкрепа и за противотанкови оръжия, компоненти за артилерийски боеприпаси и в областта на безпилотните летателни апарати и защитата от тях, посочва ДПА. Освен това ще бъдат предоставени още 100 ракети „Пейтриът“ в рамките на германска инициатива съвместно с Дания, Нидерландия и Норвегия. Общо 32 вече са доставени, а 68 ще бъдат доставени през следващите седмици.

Писториус припомни, че преди две седмици е обещал пакет от помощ в размер на почти 500 млн. евро, който включва колесни гаубици, безпилотни системи и боеприпаси за противовъздушна отбрана.

Зеленски изрази благодарността си за подкрепата и награди с медали и отличия някои от украинските войници. Всички те имат боен опит. Повечето от обучаваните са от временно окупираните територии на Украйна.

