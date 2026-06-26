Германия и Ливан: Бундестагът гласува за финалната фаза на мисията на ООН

Г ермания официално започва поетапното си изтегляне от дългогодишната мироопазваща мисия на ООН в Ливан. Това решение сигнализира за значителна промяна в европейските ангажименти за сигурност в Близкия изток, в съответствие с по-широката стратегия на ООН за приключване на операцията до края на 2026 г.

Мисията на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) е крайъгълен камък за регионалната стабилност от 1978 г. насам, наблюдавайки нестабилната граница между Израел и Ливан. Германското военноморско участие е с ключова роля, фокусирана върху пресичането на оръжейни доставки за подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" и обучението на ливанската армия.

Пътна карта за изтегляне: Детайли на решението

Германският парламент подкрепи с голямо мнозинство предложението за удължаване на мандата на Бундесвера в мисията ЮНИФИЛ, предаде БТА. Гласуването в четвъртък формализира участието на германските сили до края на тази година, след което започва процесът по окончателното им изтегляне.

Резолюцията на Бундестага предвижда значително намаляване на контингента, като максималният брой германски военнослужещи ще бъде съкратен от 300 на 80 до края на 2024 г. Според плана, пълното изтегляне на германските сили трябва да приключи в началото на 2027 г.

Основната задача на германските военноморски части е била да възпрепятстват доставките на оръжия по море и да подпомагат обучението на редовната ливанска армия.

Геополитическият контекст: Краят на една ера

Решението на Берлин е пряко следствие от резолюция на Съвета за сигурност на ООН от миналата година за прекратяване на цялата мисия до края на 2026 г. Този ход, иницииран до голяма степен по настояване на САЩ, отразява променящата се динамика в международните мироопазващи операции и стратегическата преоценка на дългосрочните ангажименти в региона.

Прекратяването на мисията ЮНИФИЛ идва в момент на повишено напрежение в Близкия изток. Това повдига сериозни въпроси за бъдещето на сигурността по израелско-ливанската граница след оттеглянето на дългогодишния буфер на ООН.