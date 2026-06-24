Израел: САЩ не са искали изтегляне на войските ни от Ливан

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че САЩ не са отправяли искане към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан – условие, което според него е било поставено от Техеран в преговорите му с Вашингтон, предаде Франс прес.

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"Ние обявихме, че във всички случаи няма да се оттеглим и към момента, а това е дипломатически успех, няма постъпило никакво искане от страна на САЩ Израел да се оттегли от Ливан", каза Кац по време на интервю в рамките на конгрес на местни лидери в Тел Авив.

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"Ясно го посочихме – премиерът (Бенямин Нетаняху) пред президента (Доналд Тръмп), а аз пред (Пийт) Хегсет, министъра на отбраната, че ние сме там, за да защитим жителите на северната част“ на Израел, добави израелският министър, запитан за евентуално изтегляне в случай на хипотетично искане от страна на САЩ.

BREAKING: Israeli Defence Minister Israel Katz has said there is “no US demand” for Israeli forces to withdraw from Lebanon, AFP reports.



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По-рано днес стана ясно, че израелската армия е нанесла удар срещу двама членове на “Хизбула” в зоната в Южен Ливан, където са разположени израелските сили, предаде Франс прес.

“Войниците на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана), действащи в района на билото на Али ал Тахер - във вътрешността на зоната за сигурност - идентифицираха в близост до същата тази зона двама въоръжени терористи от “Хизбула”, които представляваха непосредствена заплаха за тях”, се казва в изявление на армията.

“След като двамата бяха идентифицирани, израелските военновъздушни сили и войниците нанесоха удар по терористите, за да елиминират заплахата”, се добавя в изявлението.

Ударът бе извършен на фона на започналия вчера пети кръг преки преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, на които проиранското движение “Хизбула” се противопоставя.

Израелската армия вчера откри огън при два отделни инцидента по групи хора, които определи като “терористи“, убивайки най-малко двама души според ливанските власти.