Свят

Израел: САЩ не са искали изтегляне на войските ни от Ливан

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Тел Авив няма да се оттегли и ще остане, за да защитава северната част на страната.

24 юни 2026, 20:10
Израел: САЩ не са искали изтегляне на войските ни от Ливан
Източник: БТА

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че САЩ не са отправяли искане към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан – условие, което според него е било поставено от Техеран в преговорите му с Вашингтон, предаде Франс прес.  

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"Ние обявихме, че във всички случаи няма да се оттеглим и към момента, а това е дипломатически успех, няма постъпило никакво искане от страна на САЩ Израел да се оттегли от Ливан", каза Кац по време на интервю в рамките на конгрес на местни лидери в Тел Авив.

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"Ясно го посочихме – премиерът (Бенямин Нетаняху) пред президента (Доналд Тръмп), а аз пред (Пийт) Хегсет, министъра на отбраната, че ние сме там, за да защитим жителите на северната част“ на Израел, добави израелският министър, запитан за евентуално изтегляне в случай на хипотетично искане от страна на САЩ.

По-рано днес стана ясно, че израелската армия  е нанесла удар срещу двама членове на “Хизбула” в зоната в Южен Ливан, където са разположени израелските сили, предаде Франс прес.

“Войниците на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана), действащи в района на билото на Али ал Тахер - във вътрешността на зоната за сигурност - идентифицираха в близост до същата тази зона двама въоръжени терористи от “Хизбула”, които представляваха непосредствена заплаха за тях”, се казва в изявление на армията.

“След като двамата бяха идентифицирани, израелските военновъздушни сили и войниците нанесоха удар по терористите, за да елиминират заплахата”, се добавя в изявлението. 

Ударът бе извършен на фона на започналия вчера пети кръг преки преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, на които проиранското движение “Хизбула” се противопоставя.

Израелската армия вчера откри огън при два отделни инцидента по групи хора, които определи като “терористи“, убивайки най-малко двама души според ливанските власти.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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