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„Хамас“ приветства споразумението САЩ - Иран: Надежди за край на войната, нови боеве в Газа и Ливан

„Хамас“ приветства договореността между САЩ и Иран и изрази надежда тя да доведе до прекратяване на войната в Газа и региона. Междувременно напрежението между Израел и „Хизбула“ в Ливан остава високо, а Вашингтон определя споразумението с Техеран като „рамково и общо“

16 юни 2026, 08:21
„Хамас“ приветства споразумението САЩ - Иран: Надежди за край на войната, нови боеве в Газа и Ливан
Източник: iStock/GettyImages

П алестинската групировка „Хамас“ приветства постигнатото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, като изрази надежда, че това ще доведе и до край на насилието в ивицата Газа.

Движението, което контролира Газа, определи договореността като възможност за по-широко регионално успокояване и призова за прекратяване на „израелската агресия“ в Газа, Ливан и други фронтове.

На този фон бойните действия в региона продължават - както в Газа, така и по границата между Израел и Ливан.

  • СПОРАЗУМЕНИЕТО САЩ-ИРАН: РАМКОВА ДОГОВОРЕНОСТ И НЕЯСНИ ДЕТАЙЛИ

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че подписаният меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран представлява „много общ документ“, който поставя само основата на бъдещо окончателно споразумение.

По думите му детайлите ще бъдат уточнени в рамките на технически преговори, като редица ключови въпроси остават отворени.

Ванс подчерта още, че инспектори на Международна агенция за атомна енергия трябва да получат достъп до Иран като част от бъдещото споразумение.

Той добави, че една от основните цели е „унищожаването на запасите от високообогатен уран“ с участието на международните инспектори и САЩ.

Иран: Това е голяма победа за палестинците

  • НАПРЕЖЕНИЕ В ГАЗА: ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА ВЪПРЕКИ ПРИЗИВИТЕ ЗА ПРИМИРИЕ

Според данни, цитирани от здравното министерство в Газа, от началото на крехкото примирие през октомври миналата година най-малко 992 палестинци са били убити. Израелската армия съобщава за петима загинали свои военнослужещи за същия период.

„Хамас“ твърди, че ситуацията в анклава остава изключително тежка, с почти ежедневни въздушни удари.

От своя страна израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат в Газа, Ливан и Сирия „толкова дълго, колкото е необходимо“.

Джей Ди Ванс: Примирието в ивицата Газа се спазва

  • ЕСКАЛАЦИЯ НА ГРАНИЦАТА С ЛИВАН: СБЛЪСЪЦИ С „ХИЗБУЛА“

Ситуацията по израелско-ливанската граница също се изостря. Хизбула съобщи, че е извършила ракетни и артилерийски удари срещу израелски сили в Южен Ливан.

От своя страна Израелски отбранителни сили заявиха, че са прехванали множество ракети и че няма жертви сред техните войници.

Според „Хизбула“ техни бойци са спрели израелски опит за настъпление с участието на танкове и инженерна техника в района на Набатия.

Междувременно ливанската национална агенция съобщи за израелски дронов удар, при който е загинал цивилен. Това се посочва като първата смъртоносна атака след обявяването на новото американо-иранско споразумение.

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

  • МЕЖДУНАРОДЕН ОТЗВУК И РЕГИОНАЛНА НЕСИГУРНОСТ

Обявеното споразумение между САЩ и Иран беше представено от Вашингтон като рамка, която тепърва трябва да бъде конкретизирана, докато съюзниците на Техеран в региона го приветстват като потенциален шанс за деескалация.

В същото време обаче бойните действия в Газа и Ливан продължават, а израелското политическо ръководство поддържа твърда позиция относно военните си операции.

Макар дипломатическата инициатива между САЩ и Иран да създава очаквания за намаляване на напрежението в Близкия изток, реалната ситуация на терен остава нестабилна.

Военните действия в Газа и Ливан продължават с висока интензивност, а позициите на основните участници в конфликта остават силно противоположни. 

Източник: БТА    
Хамас САЩ Иран Близкия изток Газа Израел Хизбула Ливан ядрена енергия военен конфликт
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