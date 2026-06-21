Свят

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

21 юни 2026, 15:43
САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари
Източник: IStock

В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, предадоха Франс прес и ДПА, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари“, се казва в съобщението.

В него се пояснява, че разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, пояснява Франс прес. ДПА допълва, че те се водят в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.      

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Швейцария Иран САЩ Катар Ливан прекратяване на огъня ирански авоари дипломация Бюргенщок Джей Ди Ванс
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