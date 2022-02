Генчовска: Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна

М инистърът на външните работи Теодора Генчовска осъди "военната агресия на Русия срещу Украйна".

"Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна.

Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право", заяви Генчовска в профила си в Туитър.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine