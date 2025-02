Газова експлозия в търговски център в Тайван

Н ай-малко четирима души загинаха, а 26 души бяха ранени при предполагаема газова експлозия в търговски център в град Тайчун в Тайван, предаде Ройтерс, позовавайки се на пожарната служба. Двама от загиналите и петима от пострадалите са били туристи от китайския център Макао.

Експлозията на 12-ия етаж на сградата, където са се извършвали ремонтни дейности, е нанесла щети от деветия етаж нагоре, се казва в изявление на пожарната служба. По това време зоната за хранене на 12-ия етаж е била затворена поради ремонт там, се уточнява в изявлението.

🚨🇹🇼Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi, Taiwan - 11:33 AM A massive gas explosion occured , blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue. Current Status - 4 deaths confirmed - 6 critical injuries - 1 additional fatality (male) pic.twitter.com/I1IQ13Ja8l

Един от пострадалите е настанен в интензивното отделение на болница, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

На страницата си във "Фейсбук" президентът на Тайван Уилям Лай призова за бързо разследване на причината за експлозията.

The gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi Department Store in Taichung, Taiwan has left the scene devastated.



The death toll has risen to 6 people, with 11 others injured, including both minor and severe injuries. pic.twitter.com/xMM04HKb8J