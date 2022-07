След газова експлозия: Един загинал и 12 ранени в китайския град Тянцзин

Е дин човек е загинал, а 12 са ранени при вчерашната газова експлозия в шестетажна жилищна сграда в пристанищния град Тянцзин в Северен Китай, съобщиха днес държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Затиснат под руините човек е бил изваден повече от 10 часа след взрива, но впоследствие починал в болница, се посочва в публикация на местен вестник, разпространена от градските власти в социалните медии.

