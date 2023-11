"Газа се превръща в масов гроб": Анджелина Джоли разкритикува действията на Израел

Х оливудската актриса и доскоро посланик на добра воля на ООН Анджелина Джоли разкритикува действията на Израел в ивицата Газа, като заяви, че невинни жители са "бомбардирани" и в резултат на това анклавът се превръща в масов гроб, предаде ТАСС, като цитира неин пост в профила ѝ в Instagram.

Публикацията е във връзка с ударите по бежанския лагер "Джабалия", като палестинците обвиняват за тях Израел.

"Това е умишлено бомбардиране на население, попаднало в капан, което няма къде да избяга. Вече почти две десетилетия Газа е затвор на открито, който бързо се превръща в масов гроб. 40 процента от убитите са невинни деца. Цели семейства са убивани", написа Джоли.

Според нея световната общност "само наблюдава" как милиони палестински цивилни граждани са подложени на "колективно наказание"... Актрисата също така казва, че жителите на Газа не получават храна, лекарства и хуманитарна помощ "в нарушение на международното право".

"Отказвайки да поискат хуманитарно прекратяване на огъня и пречейки на Съвета за сигурност на ООН да наложи такова и на двете страни в конфликта, световните лидери стават съучастници в престъпления", посочва в публикацията си бившият посланик на добра воля на ООН.

#AngelinaJolie posted on #Instagram, attacking Israel and supporting countries, claiming that Israel is preventing humanitarian aid into the Jabaliya area of the #GazaStrip.



Click here to read more:https://t.co/M5xa41e4eO