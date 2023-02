Анджелина Джоли и Надя Мурад посетиха язидско село в северозападен Ирак

А нджелина Джоли и Надя Мурад посетиха в сряда язидско село в северозападен Ирак, предаде ТАСС, цитирайки багдадския портал „Шафак нюз“, предаде БТА.

Американската актриса, придружена от носителката на Нобелова награда за мир за 2018 г.

и видна активистка за правата на човека бяха на визита в село Кочо в района на Синджар, провинция Нинава.

Nadia Murad & Angelina Jolie jointly visited the Sinjar region of northern Iraq to mark progress made to redevelop the region & reflect on the needs of survivors eight years after the Yazidi genocide at the hands of the Islamic State (ISIS): https://t.co/CUt5cCFAUk pic.twitter.com/3xjy5y0gCA