Анджелина Джоли нае дъщеря си за свой асистент

А нджелина Джоли и 15-годишната ѝ дъщеря Вивиан бяха хванати в обективите на папараците на път за бизнес среща в нюйоркски театър.

Актрисата, която напоследък предпочита монохромните черно-бели визии, беше облечена в светлокафяв вълнен костюм, състоящ се от широки панталони с висока талия и дълго сако, носено върху по-светъл топ.

🆕 Angelina Jolie and daughter Vivienne are seen at the Walter Kerr Theatre for the Broadway show "Hadestown" in Times Square. ✨ pic.twitter.com/IBx1ZmgLlP