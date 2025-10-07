Свят

На фона на преговорите в Египет: Израел отбелязва втората годишнина от най-кървавия ден в историята си

Атаката беше извършена през 2023 г. в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат

7 октомври 2025, 07:46
На фона на преговорите в Египет: Израел отбелязва втората годишнина от най-кървавия ден в историята си
Източник: AP/БТА

И зраел отбелязва днес втората годишнина от 7 октомври 2023 г., най-кървавия ден в историята си, на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка "Хамас" и израелското правителство в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, опустошила този населен с палестинци анклав, посочва Франс прес.

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

За вторник е планирано събиране близо до Беери, на мястото на музикалния фестивал "Нова" в пустинята Негев, сцена на най-жестокото клане, извършено от бойците на палестинското ислямистко движение при изненадващата им атака в южната част на Израел в ранните часове на 7 октомври 2023 г.

Семействата и приятелите на жертвите ще почетат паметта на повече от 370 души, предимно млади хора, убити по време на този мащабен технофестивал близо до границата с ивицата Газа.

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Другият важен момент от деня се очаква да бъде при залез слънце в Тел Авив, където е планирана церемония, организирана по инициатива на семействата на жертвите от атаката на 7 октомври, на емблематичния "площад на заложниците", епицентър на протестите за освобождаването на всички отвлечени по време на атаката на "Хамас".

Официалните възпоменателни церемонии са планирани за 16 октомври, след края на еврейския празник Сукот. По стечение на обстоятелствата в еврейския календар 7 октомври тази година се пада в първия ден на този празник.

Преди две години атаката беше извършена в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат.

Под чадъра на залпове от ракети, изстреляни от ивицата Газа, няколко хиляди бойци от "Хамас" и други палестински групировки пробиха смятаната за непреодолима бариера за сигурност, издигната от Израел по протежение на ивицата Газа, атакуваха военни бази и убиваха на случаен принцип по пътищата, в кибуци, градове и села, отбелязва АФП.

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

На Израел му бяха необходими не по-малко от три дни, за да възвърне контрола над територията си с цената на тежки загуби.

От израелска страна атаката от 7 октомври взе 1219 жертви, предимно цивилни, по данни на АФП, базирани на на официална информация. От 251-те отвлечени на този ден 47 все още са заложници в Газа, от които 25 са мъртви според израелската армия.

Оттогава над 67 160 палестинци загубиха живота си в ивицата Газа по време на израелската кампания за унищожаване на "Хамас", според министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на групировката.

Министерството, чиито данни се считат за надеждни от ООН, не уточнява броя на убитите бойци, но според неговите данни повече от половината от загиналите са непълнолетни и жени.

Още вчера стотици израелци дойдоха да почетат паметта на жертвите под евкалиптовите дървета в мемориала на "Нова".

От другата страна на границата ивицата Газа е изправена пред катастрофална хуманитарна ситуация. Сред руините стотици хиляди разселени хора се тълпят в пренаселени палаткови лагери, където им липсва почти всичко.

Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо

На втората годишнина от атаката на 7 октомври генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните да сложат край на войната в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

"Сложете край на военните действия в Газа, Израел и региона сега", ппризова днес в изявление Гутериш.

Той заяви, че последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп предлага възможност за прекратяване на конфликта.

"След две години на страдания трябва да изберем надеждата. Сега е моментът", добави той.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА      
